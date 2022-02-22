Смертность от COVID-19 в Украине уменьшилась в четыре раза, - Минздрав
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что, несмотря на высокие показатели больных коронавирусом, количество госпитализаций и умерших меньше, чем на пике предыдущей COVID-волны
Об этом он сообщил на брифинге , передает Еспресо.TV.
"Уровень госпитализаций в Украине уже ниже предельного показателя адаптивного карантина у 60 человек на 100 тысяч населения, а летальность уменьшилась в 4 раза – с 2% до 0,5%. И это первая волна, когда на самых высоких показателях суточных случаев было доступно более чем половина кроватного фонда с возможностью проведения кислородной терапии", – сказал Ляшко.
Министр отметил, что статистика смертей из-за коронавирусной инфекции в Украине – это смертность "с COVID-19", а не "от COVID-19". Смертность является отложенным показателем, который начинает расти и соответственно спадать на 2-3 недели позже, чем случаи и госпитализации.
"В трактовке смертности часто можно наблюдать манипуляции и неправильное использование абсолютных цифр. Украина не скрывает смерти, а наоборот, фиксирует смертельные случаи в широком определении, среди всех больных, даже если COVID-19 был сопутствующим заболеванием, обострившим другие потенциально смертельные состояния" , – отметил Ляшко.
- Напомним, в Украине за минувшие сутки, 21 февраля, зафиксировали 24 440 случаев коронавируса, из них среди детей – 2 455, медработников – 665.
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