Смертность от COVID-19 в мире выросла на 35% за последние четыре недели, - ВОЗ

Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреесусом.

"Число сообщений о смерти от COVID-19 выросло в мире на 35%. За одну лишь последнюю неделю умерло 15 тысяч человек. Это абсолютно неприемлемо, поскольку у нас есть инструменты для предотвращения инфицирования и спасения жизней", - подчеркнул он.

По словам Гебреесуса, с приближением более холодной погоды в Северном полушарии и в связи с тем, что люди будут проводить больше времени внутри помещений, риск более интенсивного распространения инфекции и госпитализаций в ближайшие месяцы только усилится.

Кроме того, рост заболеваемости и смертности касается не только болезни, но и других болезней, включая грипп.

Глава ВОЗ сообщил, что более 90% выявленных во время лабораторных анализов возбудителей COVID-19 сейчас приходится на подвид омикрон-штамма BA.5.

Коронавирус мутировал: три страны Европы обнаружили более 100 тыс. новых больных за сутки. 6 июля в Италии, Германии и Франции количество инфицированных в сутки превысило показатель в 100 тысяч.

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