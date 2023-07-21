И поэтому, когда появляется несколько новостей сразу о необычных смертях военнослужащих в тылу, это сразу вызывает подозрение и ужас.

На днях о гибели 24-летнего нацгвардейца в Днепропетровской области при невыясненных обстоятельствах сообщила пользовательница соцсетей Марина Говорухина . Она заметила, что ее брат Богдан Говорухин погиб накануне долгожданного отпуска.

Вполне возможно, что смерть молодого парня могла быть не замеченной, если бы его Марина не была профессиональной пиарщицей с опытом работы в правозащитных организациях Украинский хельсинкский союз и Zmina.

Отец Марины и погибшего Богдана судья в отставке Владимир Говорухин ждал его 19 июня в долгожданный отпуск. Но 13 июня получил уведомление о смерти сына. В нем говорится, что во время выполнения боевого задания в селе Песчанка Днепропетровской области военный выстрелил себе в подбородок из табельного оружия, погиб на месте.

Говорухин-старший – не только бывший судья, но и прокурор с десятилетним стажем. Он очень точно описал, что увидел на теле сына.

"В морге мы увидели, что лицо Богдана было избито, правое ухо сломано, левое побито, переносица перебита, на левом бицепсе синяк. Возможно, от приклада. Затем нам прислали вывод о смерти. Эксперт там отметил, что был произведен выстрел из автомата Калашникова в подбородок. Но при этом череп был не раздроблен. Мы посмотрели, что выстрел был в шею. Нет улик самоубийства", — рассказал публично печати отец.

По словам родственников, он не жаловался на условия службы. В последнее время работал на блокпостах Новомосковского района. Был уравновешен и писал маме о том, что приедет домой отдохнуть. До трагической гибели Богдан уже 2,5 года служил по контракту. Дважды находился на ротации в зоне АТО, а полномасштабную войну встретил на Донбассе. То есть вряд ли какие-нибудь мелкие проблемы могли испугать юношу.

Известно, что по факту смерти Богдана Говорухина открыто уголовное производство по статье "доведение до самоубийства". Отец добивается признания его самого потерпевшим, чтобы ознакомиться с материалами дела и провести надлежащую судебно-медицинскую экспертизу и тесты по баллистике.

Вторая смерть не на фронте случилась в городской больнице №4 города Киева. При загадочных обстоятельствах скончался 31-летний военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады Вадим Годован с позывным Физрук. До полномасштабного вторжения был учителем в Умани. В армии очень быстро стал высокопрофессиональным разведчиком и специалистом БПЛА.

31-летний военнослужащий находился на лечении в медучреждении с 30 июня. 16 июля в 23:50 друг умершего, который проходил лечение с ним в одной палате, обнаружил последнего на улице на территории больницы в возбужденном и неадекватном состоянии. Он сообщил об этом работникам муниципальной охраны медучреждения. Сотрудники муниципальной охраны вместе с медиками доставили пострадавшего в палату, позже мужчина был переведен в реанимацию. На следующий день, 17 июля, врачи констатировали смерть военнослужащего", – рассказали официальную версию в киевской полиции.

В документах указано, что причина смерти - "сердечная недостаточность". Однако на фото из палаты видны большие синяки на теле и ссадины на коленях. На прямой вопрос судмедэксперта: "Что это?" - Родственники услышали ответ: "Возможно, он упал".

Однако на лице "Физрука" тоже были нетипичные для падения синяки и гематомы.

Подруга бойца Алина Ицелева обратила внимание на безразличие врачей. Дошло до того, что Вадима пришли забирать не медики из заведения, где произошла трагедия. Его забрала "скорая" совершенно иного заведения. Так было дополнительно утрачено критическое время.

Еще один товарищ погибшего в тылу бойца Дарий Зияде "Сириец" высказал предположение , что Вадима Голованого могла избить охрана медицинского учреждения. А сама больница теперь просто покрывает свой персонал.

Только после публичной огласки было начато два уголовных производства: по ч. 1 ст. 115 УКУ – "преднамеренное убийство" и ч. 1 ст. 140 УКУ – "ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником". Для установления окончательной причины смерти военного проводится судебно-медицинская экспертиза.

Впрочем, остается несколько вопросов. Кто именно избил на территории больницы бойца 95-й бригады? Почему медицинские работники и полиция видели синяки и гематомы и говорили о "неадекватном состоянии потерпевшего"? И главное, если в тылу у нас будут гибнуть разведчики лучших десатно-штурмовых бригад — о каком успешном освобождении территории Украины может идти речь?

Еще одна странная смерть в тылу с участием медиков случилась во Львове. 11 мая при странных обстоятельствах скончался военнослужащий 103-й бригады ТРО Ярослав Андрушко. По заключению судмедэксперта, смерть наступила в результате удара тупым предметом в голову.

В мае мужчина вернулся из передовой и решил пройти лечение от алкогольной зависимости. Он прошел необходимые осмотры и через несколько недель мужчину отвезли в реанимацию для наркозависимых во Львовский областной медицинский центр превенции и терапии зависимостей. Там родителей заверили, что сына прокапают и отпустят домой. Они оставили свои контакты и уехали домой.

Телефоны в больнице нежелательны, поэтому мама приехала навестить сына всего через два дня.

Врач передала новый список, что из медикаментов нужно докупить. И на этом все.

Однако потом Ярослав Андрушко внезапно оказался в больнице неотложки. Вот что удалось узнавать редакции "Эспрессо. Запад":

"Его без сознания, в плохом состоянии, с подозрением на инсульт привезли в больницу на Топольной. Врачи из Топольной отрицали наличие инсульта, сделали МРТ головы и обнаружили гематому и травму черепа, который был треснут, а потому немедленно прооперировали его и ввели в искусственную кому. Врач Демьян Ярославович отметил, что с такой травмой головы, которую обнаружили у Ярослава, невозможно прожить больше одних суток", — рассказали родственники воина.

После смерти сразу был привлечен судмедэксперт, сделали трепанацию черепа и, согласно справке о смерти, отмечено, что смерть наступила из-за травмы головы от удара тупым предметом.

Полиция очень хочет закрыть это дело как можно быстрее. На вайбер матери мужчины прислали сообщения, что отказывают в признании ее потерпевшей стороной. Вполне возможно, что здесь погибшего хотят выставить алкоголиком, который сам ударился головой и умер.

* * *

Во время войны мы получаем много известий о гибели родных, коллег, знакомых. Когда везут новые гробы с фронта, больно. Но больнее, когда в тылу военнослужащих убивают условно свои. И больше всего болит равнодушие.

Когда-то с фронта вернется немало ветеранов, которые будут иметь травмы физические и душевные, потребовать психолога, лекарства. И кое-где будут иметь зависимости. И если сейчас записывать всех в "самоубийц" и "сам упал" - это может породить нездоровую эпидемию. Когда кто-либо может избить ветерана и избежать ответственности.

Специально для Эспрессо

Об авторе: Марина Данилюк-Ярмолаева, журналистка

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