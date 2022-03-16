Смерти и разрушения: Зеленский показал Конгрессу США видео последствий российской агрессии в Украине

Об этом говорится в его обращении, передает Рада .



"Я хочу, чтобы вы посмотрели видео, что российские войска сделали в нашей стране, на нашей земле. Нам нужно это остановить. Мы должны предотвратить это".



В видео под звуки всемирно известной "Мелодии" композитора Мирослава Скорика Владимир Зеленский показал сначала еще мирные Киев, Одесса, Николаев, Чернигов, Сумы, Херсон, Гостомель, Мариуполь, Житомир, Изюм и другие украинские города, а затем - разрушения вследствие вторжения РФ в Украину. В видео продемонстрированы обстрелы россиянами жилых домов, роддома в Мариуполе, центра Харькова и других городов, раненые и погибшие взрослые и дети, захоронение их в братских могилах, эвакуация украинцев из "горячих точек".



В конце ролик содержит призыв создать бесполетную зону над Украиной.

Напомним, Владимир Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену и подчеркнул, что сегодня украинцы защищают не только свою страну, но и Европу и мир.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb