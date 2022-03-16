Смерти и разрушения: Зеленский показал Конгрессу США видео последствий российской агрессии в Украине
Президент Владимир Зеленский показал во время выступления в Конгрессе США видео разрушений и раненых и погибших украинцев в ходе войны РФ против Украины
Об этом говорится в его обращении, передает Рада .
"Я хочу, чтобы вы посмотрели видео, что российские войска сделали в нашей стране, на нашей земле. Нам нужно это остановить. Мы должны предотвратить это".
В видео под звуки всемирно известной "Мелодии" композитора Мирослава Скорика Владимир Зеленский показал сначала еще мирные Киев, Одесса, Николаев, Чернигов, Сумы, Херсон, Гостомель, Мариуполь, Житомир, Изюм и другие украинские города, а затем - разрушения вследствие вторжения РФ в Украину. В видео продемонстрированы обстрелы россиянами жилых домов, роддома в Мариуполе, центра Харькова и других городов, раненые и погибшие взрослые и дети, захоронение их в братских могилах, эвакуация украинцев из "горячих точек".
В конце ролик содержит призыв создать бесполетную зону над Украиной.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 30.1
-
EUR
Покупка 32.39Продажа 33.42
- Актуальное
- Важное