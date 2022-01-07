Смертельный пожар в Запорожской больнице: будут судить экс-главврача и завхоза медучреждения
В Украине будут судить бывшего главврача и завхоза Запорожской областной инфекционной больницы, где в феврале 2021 года в реанимации COVID-отделения вспыхнул пожар
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
Прокуроры Запорожской областной прокуратуры направили в суд обвинительные акты в отношении бывшего главного врача и завхоза Областной инфекционной клинической больницы по факту нарушения установленных законом требований пожарной безопасности и правил выполнения работ с повышенной опасностью, что повлекло за собой гибель людей (ч. 2 ст. 270, ч.2 ст. ст.272 УК Украины).
Следствие установило, что в феврале 2021 года в палате-боксе отделения анестезиологии и интенсивной терапии для лечения COVID-больных произошел пожар, в результате которого погибли трое пациентов и врач-анестезиолог, еще двое пациентов получили ожоги и отравились продуктами горения.
Возгорание было вызвано грубым нарушением и несоблюдением требований пожарной безопасности. Также бывший главврач и ответственный за техногенное и противопожарное состояние нарушили правила выполнения работ с повышенной опасностью.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.35
Покупка 27.35Продажа 27.65
-
EUR
Покупка 30.77Продажа 31.27
- Актуальное
- Важное