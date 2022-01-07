Смертельный пожар в Запорожской больнице: будут судить экс-главврача и завхоза медучреждения

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.



Прокуроры Запорожской областной прокуратуры направили в суд обвинительные акты в отношении бывшего главного врача и завхоза Областной инфекционной клинической больницы по факту нарушения установленных законом требований пожарной безопасности и правил выполнения работ с повышенной опасностью, что повлекло за собой гибель людей (ч. 2 ст. 270, ч.2 ст. ст.272 УК Украины).



Следствие установило, что в феврале 2021 года в палате-боксе отделения анестезиологии и интенсивной терапии для лечения COVID-больных произошел пожар, в результате которого погибли трое пациентов и врач-анестезиолог, еще двое пациентов получили ожоги и отравились продуктами горения.



Возгорание было вызвано грубым нарушением и несоблюдением требований пожарной безопасности. Также бывший главврач и ответственный за техногенное и противопожарное состояние нарушили правила выполнения работ с повышенной опасностью.

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