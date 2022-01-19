Смертельный пожар в доме на Черниговщине: погибли четыре человека
В результате пожара в частном доме в Черниговской области погибли четыре человека, три из которых - дети
Об этом информирует ГСЧС в Черниговской области .
Сообщение о пожаре поступило 18 января в 16.44. Огонь загорелся в жилом доме в селе Браница Нежинского района.
К моменту приезда пожарных крыша и комнаты в помещении были охвачены огнем. Пожар локализовали в 17:25, ликвидировали – 18:48.
Во время тушения у огня в доме нашли тела мужчины 1973 года рождения и троих детей: мальчика и девочки 2017 года рождения и еще одного мальчика 2019 года рождения.
Пожар уничтожил кровлю и перекрытие дома.
Сейчас устанавливают ущерб, причину и обстоятельства возгорания.
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