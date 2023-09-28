Смертельные ранения получил на пороге собственного дома: в результате обстрела россиян погиб 41-летний херсонец
Поздним вечером 27 сентября оккупационные российские войска атаковали Херсонскую область
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
"В Херсоне на пороге собственного дома смертельные ранения получил 41-летний херсонец. Еще одному мужчине, 27 лет, медицинская помощь была оказана на месте. В дальнейшем он будет лечиться амбулаторно", - написал он.
Кроме того, враги сбросили семь авиабомб в районе Николаевки Бериславского района Херсонской области. Данные о пострадавших и разрушениях уточняют.
Воздушную тревогу в Херсонской области объявили в 21:15 27 сентября. Угроза продолжалась более шести часов: отбой воздушной тревоги был объявлен уже сегодня, 28 сентября, в 03:32.
В 221:50 в ОВА сообщили, что Херсон находится под массированным обстрелом, также вражеская авиация была активной в воздушном пространстве области.
- Ночью 28 сентября Россия запустила несколько групп "шахедов". Они кружили над южными областями Украины, а в Черкасской области сообщили о работе ПВО.
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