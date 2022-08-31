Уйти от ПЗРК StarStreak: миссия невыполнима

Переносной зенитный ракетный комплекс StarStreak (его также называют Starstreak HVM, High Velocity Missile в переводе - "высокоскоростная ракета") предназначен для уничтожения беспилотных летательных аппаратов, а также вертолетов и самолетов противника. Фактически ПЗРК StarStreak можно назвать своеобразным "промежуточным звеном" между ПЗРК и ЗРК ближнего действия, он может уничтожать цели на высоте и дальности до 7 км.

В отличие от других ПЗРК, у британского StarStreak нет типичной осколочно-фугасной боевой части. Вместо нее он оснащен тремя отдельными "проволочками" с боеприпасами, которые создаются из вольфрама. "Дротики" имеют обломочную боевую часть и могут разогнаться до скорости в 3 Маха (это около 3500 км/ч). Они также имеют собственную систему наведения, то есть каждый из трех "дротиков" - управляемый: "сбежать" от такого оружия врагу будет почти нереально. Кроме того, StarStreak имеет взрыватель замедленного действия — "дротик" взрывается уже после проникновения в корпус БПЛА, вертолета или самолета, что позволяет нанести вражескому оружию как можно больший вред.

За обнаружение целей в ПЗРК StarStreak отвечает тепловизор. Наведение на цель происходит по лазерному лучу как, например, в украинском ПТРК "Стугна". Это позволяет ракете "игнорировать" вражеские тепловые ловушки и другие средства противодействия, однако оператор должен "вести" цель вплоть до момента поражения.

ВСУ активно используют эти ПЗРК против российских БПЛА, вертолетов и самолетов. Украинские военные впервые сбили российский вертолет британским ПЗРК StarStreak ориентировочно в конце марта - начале апреля этого года, жертвой британского ПЗРК стал Мы-28H.

"Невидимые" ЗРК для ВСУ

Комплекс StarStreak можно использовать в нескольких вариантах: как непосредственно ПЗРК с плеча, как стационарный комплекс с несколькими ракетами, а также в составе подвижной платформы. В апреле 2022 года Великобритания приняла решение передать ВСУ самоходную версию StarStreak — ЗРК малой дальности Stormer HVM. Эта система представляет собой гусеничное шасси с расположенными на нем восемью пусковыми установками для зенитных ракет, а также дополнительным боезапасом в 12 ракет.

Особенность этого ЗРК заключается в том, что он наводится на цель с помощью лазерного луча в полуавтоматическом режиме и не имеет собственной РЛС, поэтому фактически "невидим" для бортовых датчиков самолетов и вертолетов российской армии.

Как и ПЗРК StarStreak, зенитный ракетный комплекс Stormer может уничтожать цели на высоте и дальности до 7 км. В то же время, выявлять цели он может на больших расстояниях: воздушная цель типа "самолет" до 18 км, типа "вертолет" - до 8 км.

Первые ЗРК Stormer HVM "засветились" на фронте в конце июля этого года, а в середине августа в Группировке Объединенных Сил намекнули, что ВСУ уже активно сбивают технику оккупантов с помощью британских ЗРК.

Алексей Левков, журналист Defense Express – специально для Espreso.tv