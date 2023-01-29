Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Статьи Смертельное "Копье" против брони оккупантов: "убийца танков" ПТРК Javelin в войне в Украине
Аналитика

Смертельное "Копье" против брони оккупантов: "убийца танков" ПТРК Javelin в войне в Украине

Алексей Левков
29 января, 2023 воскресенье
08:10
Статьи Javelin

ПТРК Javelin положительно зарекомендовал себя против бронированной и другой техники российского оккупационного войска

Разговоры о поставках Вооруженным силам Украины противотанковых ракетных комплексов Javelin начались еще в 2014 году, после вторжения РФ в Украину и оккупации Крыма и части Донбасса и Луганской области. Именно разговоры, потому что, несмотря на просьбы Украины о передаче этих ПТРК, поставки летального оружия и передовых технологий были заблокированы. Противотанковый ракетный комплекс Javelin, фото: gettyimages

"Зеленый свет" по поставкам Javelin появился в 2017 году, когда администрация Трампа в конце концов решила поддержать передачу Украине этих ПТРК. В марте 2018 года Госдеп США официально подтвердил эту информацию, и уже в мае того же года ВСУ получили первые 37 пусковых установок и 210 противотанковых ракет на сумму 47 млн долларов.

Это стало первым шагом и открыло путь к другим соглашениям на поставку ПТРК Javelin в Вооруженные силы Украины. Впрочем, в достаточно небольших количествах. Например, осенью 2019 Госдеп и Конгресс США одобрили продажу 150 ракет и 10 пусковых на 39 млн долларов, в июне 2020 стало известно о передаче оборудования и боеприпасов, в том числе и ПТРК, на сумму свыше 60 млн долларов. В октябре 2021 года Украина получила еще 30 пусковых и 180 ракет в рамках помощи на сумму 60 млн долларов.

Впоследствии разрешение на передачу ПТРК Javelin получила Эстония, передавшая ВСУ партию этого оружия в феврале 2022 года менее чем за неделю до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Роль Javelin на поле боя

Противотанковый ракетный комплекс Javelin используется для поражения ряда целей — это бронетехника врага, прежде всего танки, укрепления, а также цели в воздухе, при условии, что они летят на низкой высоте и не очень быстро, например вертолеты или беспилотники.

По состоянию на начало февраля Силы обороны Украины могли рассчитывать около 150 пусковых установок этого ПТРК и ориентировочно 1000-1200 ракет, в то же время по состоянию на июнь количество переданных ракет и пусковых возросло до 6500.
ПТРК Javelin прежде всего отличается простотой в использовании, подготовить экипаж можно всего за несколько дней, а приоритетным этот ПТРК для спецназовцев и других специализированных подразделений.

Одна из особенностей Javelin – это его мобильность, поэтому прежде всего он пригодился для рейдов легких сил, а также одна из задач – сковывания действий бронетехники противника. Первые недели войны этот ПТРК играл значительную роль, поскольку ставка ВСУ была сделана, прежде всего, на небольшие мобильные группы, которые были вооружены Javelin и могли эффективно уничтожать российские танки, а также другую технику врага. В то же время, на 11 месяц полномасштабной войны с РФ об этом ПТРК можно сказать следующее — он является эффективным средством для пехоты, позволяющим как "минусировать" вражеские танки, так и уничтожать другие образцы вооружения и военной техники.

Какой именно Javelin получает Украину

Еще в 2020 году Министерство обороны Украины рассказало, что ВСУ получают от США одну из самых современных версий американского противотанкового ракетного комплекса Javelin, а именно FGM-148E или FGM-148 Block 1, который в армию США начал поступать с 2008 года.

Итак, какие же обновления получила модернизированная версия FGM-148E? Во-первых, новый двигатель, благодаря которому ракета быстрее долетает до цели. Во-вторых, усиленную боевую часть, чтобы лучше поражать цели. В третьих, модернизированную пусковую установку M98A2 CLU. Новое программное обеспечение и 12-кратный прицел качественно повлияли на точность комплекса. В то же время уменьшился вес Javelin, что тоже фактически является серьезным "плюсом", поскольку боец должен "таскать" его за собой.

Какие преимущества Javelin как ПТРК

Этот противотанковый ракетный комплекс создан по принципу "выстрелил - забыл" и это самое главное преимущество этого ПТРК, поскольку после выстрела не нужно подсвечивать цель и "вести" ракету вплоть до момента попадания в цель, а можно сразу покинуть позицию. Также этот ПТРК может работать в условиях дыма, тумана, работы вражеских средств РЭБ и т.д. В конце концов, этот противотанковый комплекс имеет опцию поражения танка в одну из наименее защищенных частей, а именно сверху в башню машины.

Тактико-технические характеристики комплекса

Боевая масса ПТРК Javelin – 22,3 кг, из них 6,8 кг составляет масса пусковой установки, в то же время соответственно масса ракеты составляет 15,5 кг. ПТРК может уничтожать цели на дальности до 3 км, минимальная эффективная дальность – 150 м в режиме "атака сверху", и 65 м – при пуске ракеты по прямой. Время приведения в боевую готовность — менее 30 с, перезаряжание — менее 20 с.

Алексей Левков, Defense Express – специально для Еспресо.

Видео
Новости
военные силы Украины
война с Россией
США
Военные новости
оружие для Украины
Читайте также:
Віктор Орбан
27 января, 2023 пятница
Орбан назвал Украину "ничейной землей". МИД вызывает посла Венгрии
Микола Тищенко
26 января, 2023 четверг
Пограничники заявили, что нардеп Тищенко покинул территорию Украины законно
Петро Порошенко
28 января, 2023 суббота
"Нам нужен быстрый взрывоподобный эффект": Порошенко предложил 7 шагов оставить Путина без денег
Киев
-4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.91
    Покупка 39.91
    Продажа 40.59
  • EUR
    Покупка 42.6
    Продажа 43.59
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
29 января
08:23
Инфографика
РФ потеряла в Украине 126 160 военных с начала полномасштабного вторжения
08:09
Теракт в Израиле: в стране усилят полицию и армию, а получение оружия упростят
08:07
OPINION
Три задания власти, актуальные еще вчера
07:56
Шольц заявил, что в дальнейшем будет звонить по телефону Путину
07:32
США предупредят ОАЭ и Турцию за обход санкций против России
07:15
Генштаб: в госпиталь в Луганской области привезли до 300 вагнеровцев, медики отказывают им в лечении
06:45
Новоизбранный президент Чехии планирует посетить Украину вместе с президентом Словакии, - СМИ
06:30
ISW: войска РФ заменяют наемников Вагнера, чтобы усилить наступление на Бахмут
02:03
Израиль начал военную операцию в Иране, - Al Arabia
01:17
В Донецкой области россияне принудительно паспортизируют работников государственных и коммунальных предприятий
00:25
ВСУ нанесли удар по вокзалу в Иловайске, там происходила разгрузка живой силы и техники РФ
2023, суббота
28 января
23:56
Малиновский помог "Марселю" сыграть вничью с "Монако"
23:05
В Германии заговорили о собственном производстве HIMARS ради Украины, - Reuters
23:04
Эксклюзив
Виталий Портников
Время, когда можно было транжирить деньги, для представителей украинской власти заканчивается, - Портников
22:39
Далакян победил Хименеса в бою за титул чемпиона WBA в самом легком весе
22:25
Эксклюзив
Медведев выполняет функцию раздражителя для Запада, - Фейгин
22:20
Эксклюзив
Массовые обыски и аресты в домах крымских татар прошли в Джанкойском районе оккупированного Крыма, - Чубаров
21:59
Прекратить российский террор было бы возможно, если бы у Украины были дальнобойные ракеты, - Зеленский
21:49
Эксклюзив
У нас война будет долгой, поэтому Украине нужно формировать резерв, - офицер ВСУ Гай
21:45
В Мариуполе оккупанты превратили Азовсталь в вертолетную базу
21:27
Страны НАТО должны перейти на режим военной экономики, - адмирал Роб Бауэр
20:54
Россия нанесла авиаудар по детсаду и спорткомплексу в Сумской области
20:49
Этот день в истории: армия УНР завладела центром Одессы, Верховная Рада утвердила государственный флаг Украины
20:40
Испанская полиция изъяла кокаин на $114 млн долларов на корабле для перевозки скота
20:31
"Жирона" Цыганкова проиграла "Барселоне" в Ла Лиге
20:30
Эксклюзив
Без мобилизации российская армия воевать не сможет, - Фейгин
20:19
Мы стоим на стороне Украины без никаких "если" и "но", - глава Еврокомиссии перед саммитом Украина-ЕС
20:13
Украина готовит аэродромы для истребителей F-16
20:01
OPINION
Львовское метро
20:01
В Черном море Россия держит три ракетоносителя с 20 "Калибрами", - Братчук
19:45
Недалеко от Лубен микроавтобус врезался в грузовик: трое погибших, 8 раненых
19:36
Ходила в одежде с символикой СССР и пропагандировала коммунизм: полицейские сообщили о подозрении жительнице Каменского
19:29
Глава МИД Финляндии намекнул на причастность России к срыву вступления Швеции в НАТО
19:24
Сотрудникам ЗАЭС, которые не подписали трудовой договор с оккупантами, заблокировали пропуска, - Генштаб
19:22
Эксклюзив
Китаю нужна сильная РФ для усмирения США, - британский политолог Шерр
18:50
Зеленский обратился к новоизбранному президенту Чехии
18:30
Эксклюзив
Понимание проигрыша вызывает истерическую реакцию у Путина, – российский оппозиционер Фейгин
18:20
Микрочип
Нидерланды через посредников поставляют России микрочипы, - СМИ
18:05
Абитуриенты с временно оккупированных территорий смогут дистанционно поступить в украинские вузы
18:03
OPINION
Россияне уже платят за вторжение в Украину
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV