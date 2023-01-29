Разговоры о поставках Вооруженным силам Украины противотанковых ракетных комплексов Javelin начались еще в 2014 году, после вторжения РФ в Украину и оккупации Крыма и части Донбасса и Луганской области. Именно разговоры, потому что, несмотря на просьбы Украины о передаче этих ПТРК, поставки летального оружия и передовых технологий были заблокированы. Противотанковый ракетный комплекс Javelin, фото: gettyimages

"Зеленый свет" по поставкам Javelin появился в 2017 году, когда администрация Трампа в конце концов решила поддержать передачу Украине этих ПТРК. В марте 2018 года Госдеп США официально подтвердил эту информацию, и уже в мае того же года ВСУ получили первые 37 пусковых установок и 210 противотанковых ракет на сумму 47 млн долларов.

Это стало первым шагом и открыло путь к другим соглашениям на поставку ПТРК Javelin в Вооруженные силы Украины. Впрочем, в достаточно небольших количествах. Например, осенью 2019 Госдеп и Конгресс США одобрили продажу 150 ракет и 10 пусковых на 39 млн долларов, в июне 2020 стало известно о передаче оборудования и боеприпасов, в том числе и ПТРК, на сумму свыше 60 млн долларов. В октябре 2021 года Украина получила еще 30 пусковых и 180 ракет в рамках помощи на сумму 60 млн долларов.

Впоследствии разрешение на передачу ПТРК Javelin получила Эстония, передавшая ВСУ партию этого оружия в феврале 2022 года менее чем за неделю до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Роль Javelin на поле боя

Противотанковый ракетный комплекс Javelin используется для поражения ряда целей — это бронетехника врага, прежде всего танки, укрепления, а также цели в воздухе, при условии, что они летят на низкой высоте и не очень быстро, например вертолеты или беспилотники.

По состоянию на начало февраля Силы обороны Украины могли рассчитывать около 150 пусковых установок этого ПТРК и ориентировочно 1000-1200 ракет, в то же время по состоянию на июнь количество переданных ракет и пусковых возросло до 6500.

ПТРК Javelin прежде всего отличается простотой в использовании, подготовить экипаж можно всего за несколько дней, а приоритетным этот ПТРК для спецназовцев и других специализированных подразделений.

Одна из особенностей Javelin – это его мобильность, поэтому прежде всего он пригодился для рейдов легких сил, а также одна из задач – сковывания действий бронетехники противника. Первые недели войны этот ПТРК играл значительную роль, поскольку ставка ВСУ была сделана, прежде всего, на небольшие мобильные группы, которые были вооружены Javelin и могли эффективно уничтожать российские танки, а также другую технику врага. В то же время, на 11 месяц полномасштабной войны с РФ об этом ПТРК можно сказать следующее — он является эффективным средством для пехоты, позволяющим как "минусировать" вражеские танки, так и уничтожать другие образцы вооружения и военной техники.

Какой именно Javelin получает Украину

Еще в 2020 году Министерство обороны Украины рассказало, что ВСУ получают от США одну из самых современных версий американского противотанкового ракетного комплекса Javelin, а именно FGM-148E или FGM-148 Block 1, который в армию США начал поступать с 2008 года.

Итак, какие же обновления получила модернизированная версия FGM-148E? Во-первых, новый двигатель, благодаря которому ракета быстрее долетает до цели. Во-вторых, усиленную боевую часть, чтобы лучше поражать цели. В третьих, модернизированную пусковую установку M98A2 CLU. Новое программное обеспечение и 12-кратный прицел качественно повлияли на точность комплекса. В то же время уменьшился вес Javelin, что тоже фактически является серьезным "плюсом", поскольку боец должен "таскать" его за собой.

Какие преимущества Javelin как ПТРК

Этот противотанковый ракетный комплекс создан по принципу "выстрелил - забыл" и это самое главное преимущество этого ПТРК, поскольку после выстрела не нужно подсвечивать цель и "вести" ракету вплоть до момента попадания в цель, а можно сразу покинуть позицию. Также этот ПТРК может работать в условиях дыма, тумана, работы вражеских средств РЭБ и т.д. В конце концов, этот противотанковый комплекс имеет опцию поражения танка в одну из наименее защищенных частей, а именно сверху в башню машины.

Тактико-технические характеристики комплекса

Боевая масса ПТРК Javelin – 22,3 кг, из них 6,8 кг составляет масса пусковой установки, в то же время соответственно масса ракеты составляет 15,5 кг. ПТРК может уничтожать цели на дальности до 3 км, минимальная эффективная дальность – 150 м в режиме "атака сверху", и 65 м – при пуске ракеты по прямой. Время приведения в боевую готовность — менее 30 с, перезаряжание — менее 20 с.