Смертельное ДТП в Николаеве: два человека погибли, еще один госпитализирован

Об этом сообщает полиция Николаевской области.



"3 января в 00:32 в Николаеве по ул. Генерала Карпенко произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей BMW и Hyundai. После столкновения транспортных средств BMW въехал в дерево", - говорится в сообщении.



В результате аварии 38-летний водитель и 32-летняя пассажирка BMW от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия, еще одна пассажирка этого же авто, женщина 38-ми лет, была доставлена в больницу. Водитель и пассажир Hyundai не пострадали.



Следователи квалифицировали ДТП по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких лиц".



Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.



Кроме того, полиция просит людей, владеющих какой-либо информацией о ДТП, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или по телефонам 063-426-23-32, 102.





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