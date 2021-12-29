Смертельное ДТП в Киевской области: один человек погиб, еще трое получили травмы
28 декабря в результате столкновения двух легковушек на Киевщине погиб один человек, еще трое получили травмы
Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.
"28 декабря в 17:30 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на отрезке автодороги Кагарлык - Слобода. На место вызова были направлены спасатели 19-й Государственной пожарно-спасательной части г. Кагарлыка", - говорится в сообщении.
Спасатели установили, что авария произошла при участии двух автомобилей - Mercedes и Suzuki.
Один из пассажиров Suzuki погиб на месте, еще троих достали из авто и передали медикам.
К работам на месте аварии привлекли четырех сотрудников ГСЧС и одну единицу техники.
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