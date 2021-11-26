Смертельное ДТП в Харьковской области: прокуратура рассказала детали
Спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко рассказал, что фура МАН проехала на красный цвет светофора и столкнулась с легковушкой. Погибли три человека, еще пятеро были травмированы
Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина .
Он уточнил, что ДТП произошло около 17:30 25 ноября.
"По предварительной информации с камер видеонаблюдения и свидетельских показаний, водитель грузовика МАН проехал на красный знак светофора и столкнулся на перекрестке с автомобилем Chevrolet, после чего часть прицепа улетела на другой грузовой автомобиль, а сам грузовик МАН перевернулся на левую сторону на авто такси лицами внутри", - отметил Чубенко.
Следствие установило, что водитель фуры МАН находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
В такси находились 49-летний водитель, трехлетний ребенок и его 49-летняя бабушка – они погибли на месте. Также пять человек получили травмы. Их в стабильном состоянии госпитализировали.
По информации прокуратуры, фура МАН транспортировала отходы подсолнечника. Навстречу ехал водитель Suzuki, врезавшийся уже в опрокинутые отходы подсолнечника на дороге.
Чубенко сообщил, что водитель МАН задержан, у него телесные повреждения, но его жизни ничего не угрожает.
Мужчине сообщат о подозрении.
Прокуратура будет просить водителя содержания под стражей", – сообщил Чубенко.
Если вину водителя фуры докажут, ему грозит до десяти лет заключения.
- Напомним, 25 ноября на въезде в Харьков произошло смертельное ДТП - столкнулись три легковушки и два грузовика, один из которых раздавил автомобиль такси.
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