Смертельное ДТП в Харькове: водителю Infiniti сообщили о подозрении

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове авто на бешеной скорости влетело в другую машину на перекрестке: погиб человек, еще трое получили травмы.

Нацполиция задержала водителя автомобиля Infiniti, который вечером 26 октября вызвал смертельное ДТП в Харькове.

Харьковского подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть.Следствие утверждает, что именно 16-летний Николай был за рулем. Теперь будут решать вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.Ранее в полиции сообщали, что мера пресечения может быть избрана 28 октября. Следствие и прокуратура будут настаивать на содержании под стражей.