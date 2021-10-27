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Смертельное ДТП в Харькове: водителю Infiniti сообщили о подозрении
Несовершеннолетнему Николаю Харьковскому, совершившему смертельное ДТП в Харькове, сообщили о подозрении
Об этом сообщает Офис генпрокурора.Харьковского подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть.
Следствие утверждает, что именно 16-летний Николай был за рулем. Теперь будут решать вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.
Ранее в полиции сообщали, что мера пресечения может быть избрана 28 октября. Следствие и прокуратура будут настаивать на содержании под стражей.
- Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове авто на бешеной скорости влетело в другую машину на перекрестке: погиб человек, еще трое получили травмы.
- Нацполиция задержала водителя автомобиля Infiniti, который вечером 26 октября вызвал смертельное ДТП в Харькове.
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