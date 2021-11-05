Смертельное ДТП в Харькове: у 16-летнего водителя принудительно возьмут кровь на анализ, - адвокат
У 16-летнего Николая Харьковского, совершившего в Харькове смертельное ДТП, находясь за рулем Infiniti, принудительно отберут кровь для проведения анализов
Об этом сообщил в Facebook адвокат семьи погибшего Маси Найем.
"У Николая Харьковского принудительно отберут кровь для проведения эспертиз. Полиция сделала то, что нужно было: обратилась в суд с соответствующим ходатайством. Спасибо! Сегодня ходатайство суд удовлетворил и разрешил следователю принудительное изъятие образцов крови подозреваемого", - написал Найем.
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Адвокат добавил, что большинство экспертиз уже назначено.
"Образцы крови необходимы для сравнительного анализа в ряде специальных экспертиз, большинство из которых уже назначено", - написал Найем.
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Кроме того, адвокат отметил, что защита подозреваемого не обжаловала его арест.
"И еще интересно. Сроки апелляционного обжалования меры пресечения должны были закончиться еще 2 ноября. Адвокаты нашей компании промониторили - жалоба не поступала. Значит ли это то, что сторона защиты согласна с необходимостью содержания подозреваемого под стражей? Думаю, скоро узнаем", - написал Найем.
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