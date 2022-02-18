Смертельное ДТП в Харькове: родителям 16-летнего водителя сообщили о подозрении в невыполнении обязанностей по уходу за ребенком
Родителям 16-летнего водителя Николая Харьковского, причинившего смертельное ДТП 26 октября 2021 года в Харькове, сообщили о подозрении в невыполнении обязанностей по уходу за ребенком
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры следователями ГУНП в Харьковской области сообщено о подозрении матери и отцу 16-летнего водителя, которого будут судить за смертельное ДТП на проспекте Гагарина, по факту злостного невыполнения установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло за собой (ст. 166 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком от двух до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.
Следствие установило, что с ноября 2019-го по октябрь 2021 года Николай Харьковский совершил ряд административных и уголовных правонарушений. Среди них - смертельное ДТП в Харькове и стрельба в супермаркете.
"Во время конфликта с матерью и братом своей одноклассницы, парень достал пневматический пистолет и выстрелил в них, чем нанес телесные повреждения. По постановлению суда к несовершеннолетнему применены принудительные меры воспитательного характера и он передан под наблюдение матери до достижения им совершеннолетия. Однако, не выполняя требования суда, мать систематически уезжала за границу, из-за чего сын оставался без присмотра", - говорится в сообщении.
- Напомним, вечером 26 октября 2021 года в Харькове авто Infiniti на скорости влетело в легковушку Chevrolet на перекрестке: погиб водитель Chevrolet, трое пассажиров Infiniti получили травмы.
- Суд арестовал без права внесения залога 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского, повлекшего смертельное ДТП.
- Николай Харьковский отказался сдавать кровь на анализ. Суд постановил принудительно отобрать у подростка кровь для проведения анализов. Позже 16-летний подозреваемый отказался сдать кровь на анализ, несмотря на определение суда.
- 19 ноября Николай Харьковский признал свою вину в смертельном ДТП в Харькове.
- 7 декабря стало известно, что 16-летнего водителя признали вменяемым. 13 декабря сообщалось о том, что 16-летний водитель на Infiniti двигался со скоростью 180 км/ч.
- 17 декабря адвокаты потерпевших подали заявление о еще одном преступлении водителя. 31 декабря 2021года обвинительный акт в отношении 16-летнего водителя передали в суд.
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