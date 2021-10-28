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Смертельное ДТП в Харькове: родителей подозреваемого могут привлечь к ответственности

28 октября, 2021 четверг
12:58
Криминал

Родителей подозреваемого в ДТП в Харькове Николая Харьковского могут привлечь к уголовной ответственности

Об этом во время брифинга заявил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает Эспрессо.TV.

Он отметил, что атвомобиль был приобретен родителями и использовался без их невмешательства.

"Ему на момент совершения ДТП 16 лет. Лицо не может в таком возрасте управлять автомобилем. Родители должны были понимать, но допускать", - подчеркнул Чубенко.

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Он отметил, что будет дана юридическая оценка действиям родителей.

"Это возможно как в административном направлении - составление протокола на родителей за неисполнение родительских обязанностей. Или в рамках уголовного производства, потому что действия повлекли за собой такие тяжелые последствия, смерть людей", - добавил спикер прокуратуры.

Пока родителей подозреваемого допросили.

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смертельное ДТП
новости Харьковщины
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