Смертельное ДТП в Харькове: родителей подозреваемого могут привлечь к ответственности
Родителей подозреваемого в ДТП в Харькове Николая Харьковского могут привлечь к уголовной ответственности
Об этом во время брифинга заявил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает Эспрессо.TV.
Он отметил, что атвомобиль был приобретен родителями и использовался без их невмешательства.
"Ему на момент совершения ДТП 16 лет. Лицо не может в таком возрасте управлять автомобилем. Родители должны были понимать, но допускать", - подчеркнул Чубенко.
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Он отметил, что будет дана юридическая оценка действиям родителей.
"Это возможно как в административном направлении - составление протокола на родителей за неисполнение родительских обязанностей. Или в рамках уголовного производства, потому что действия повлекли за собой такие тяжелые последствия, смерть людей", - добавил спикер прокуратуры.Пока родителей подозреваемого допросили.
- Напомним, вечером 26 октября в Харькове авто Infiniti на бешеной скорости влетел в легковушку Chevrolet на перекрестке: погиб водитель Chevrolet, трое пассажиров Infiniti получили травмы .
- 28 октября суд арестовал 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского, который вечером 26 октября стал виновником в Харькове смертельного ДТП.
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