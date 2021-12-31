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Смертельное ДТП в Харькове: обвинительный акт в отношении 16-летнего водителя передали в суд

31 декабря, 2021 пятница
13:41
Криминал

Харьковская областная прокуратура утвердила и направила в Киевский райсуд Харькова обвинительный акт в отношении 16-летнего водителя, повлекшего смертельное ДТП 26 октября 2021 года

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры .

Обвинительный акт составлен по фактам нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло за собой смерть потерпевшего, и заведомо ложного сообщения о совершении преступления (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 383 Уголовного кодекса Украины).

Обвинение в ложном сообщении о преступлении связано с тем, что, находясь в медицинском учреждении, водитель позвонил в полицию и заявил о якобы угоне его автомобиля.

Кроме того, продолжается следствие по фактам допуска родителями несовершеннолетнего к управлению автомобилем и злостному неисполнению обязанностей по уходу за ребенком (ст. 287, ст. 166 Уголовного кодекса Украины).

Также в отдельном уголовном производстве расследуется факт незаконного завладения транспортным средством (ч.1, ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины).

  • Напомним, вечером 26 октября в Харькове авто Infiniti на скорости влетело в легковушку Chevrolet на перекрестке: погиб водитель Chevrolet, трое пассажиров Infiniti получили травмы.
  • Суд арестовал без права внесения залога 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского, повлекшего смертельное ДТП.
  • Николай Харьковский отказался сдавать кровь на анализ. Суд вынес принудительно отобрать у подростка кровь для проведения анализов.
  • 16-летний подозреваемый отказался сдать кровь на анализ, несмотря на определение суда.
  • В ноябре адвокаты потерпевшей стороны заявили, что нашли еще пятерых очевидцев по делу. 19 ноября Николай Харьковский признал свою вину в смертельном ДТП в Харькове.
  • 7 декабря стало известно, что 16-летнего водителя признали вменяемым . 13 декабря сообщалось о том, что 16-летний водитель на Infiniti двигался со скоростью 180 км/ч.
  • 17 декабря адвокаты потерпевших подали заявление о еще одном преступлении водителя.
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