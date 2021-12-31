Смертельное ДТП в Харькове: обвинительный акт в отношении 16-летнего водителя передали в суд

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры .



Обвинительный акт составлен по фактам нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло за собой смерть потерпевшего, и заведомо ложного сообщения о совершении преступления (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 383 Уголовного кодекса Украины).



Обвинение в ложном сообщении о преступлении связано с тем, что, находясь в медицинском учреждении, водитель позвонил в полицию и заявил о якобы угоне его автомобиля.



Кроме того, продолжается следствие по фактам допуска родителями несовершеннолетнего к управлению автомобилем и злостному неисполнению обязанностей по уходу за ребенком (ст. 287, ст. 166 Уголовного кодекса Украины).



Также в отдельном уголовном производстве расследуется факт незаконного завладения транспортным средством (ч.1, ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины).