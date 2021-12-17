Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Криминал Смертельное ДТП в Харькове: адвокаты потерпевших подали заявление о еще одном преступлении 16-летнего водителя

Смертельное ДТП в Харькове: адвокаты потерпевших подали заявление о еще одном преступлении 16-летнего водителя

17 декабря, 2021 пятница
16:50
Криминал

Адвокаты потерпевших в смертельном ДТП в Харькове подали заявление о еще одном преступлении 16-летнего водителя Николая Харьковского

Об этом сообщает юридическая компания Миллер.

"В ходе расследования производства по факту ДТП, нами были установлены обстоятельства, указывающие на факты возможного совершения Харьковским Николаем нескольких уголовных правонарушений, связанных с незаконным завладением транспортными средствами. Нашими адвокатами в адрес Харьковской областной прокуратуры направлено заявление о преступлении по квалификации ч. 1 и ч. 3 ст.289 УК Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, следствие получило результаты ключевых экспертиз по делу:

  • Николая Харьковского признали вменяемым, ведь у него не было психических заболеваний, которые могли бы повлиять на поведение;
  • экспертиза установила, что причиной ДТП является нарушение ПДД водителем, а именно проезд на красный свет;
  • скорость движения авто Infiniti, которым управлял подозреваемый, составляла 180 км/ч. С момента пересечения автомобилем Николая Харьковского стоп-линии перед перекрестком до момента столкновения прошло 0.7 секунды, что полностью лишило возможности среагировать на опасность водителя Chevrolet Aveo;
  • эксперты подтвердили факт гибели одного человека и получение травм тремя другими пострадавшими в результате транспортного происшествия.
"В настоящее время стороной обвинения решается вопрос о продлении срока досудебного расследования и срока содержания под стражей подозреваемом. Для этого в начале следующей недели должны быть поданы соответствующие ходатайства", - говорится в сообщении.

Дело будет направлено в суд после того, как будут продлены сроки расследования и появится окончательная оценка других уголовных правонарушений.
  • Напомним, вечером 26 октября в Харькове авто Infiniti на скорости влетело в легковушку Chevrolet на перекрестке: погиб водитель Chevrolet, трое пассажиров Infiniti получили травмы.
  • Суд арестовал без права внесения залога 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского, повлекшего смертельное ДТП.
  • Николай Харьковский отказался сдавать кровь на анализ. Суд вынес решение принудительно отобрать у подростка кровь для проведения анализов.
  • 16-летний подозреваемый отказался сдать кровь на анализ, несмотря на определение суда.
  • В ноябре адвокаты потерпевшей стороны заявили, что нашли еще пятерых очевидцев по делу. 19 ноября Николай Харьковский признал свою вину в смертельном ДТП в Харькове.
  • 7 декабря стало известно, что 16-летнего водителя признали вменяемым. 13 декабря сообщалось о том, что 16-летний водитель на Infiniti двигался со скоростью 180 км/ч.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
Общество
смертельное ДТП
погибшие
Читайте также:
Дмитро Пєсков
16 декабря, 2021 четверг
Россия готова к переговорам с НАТО в "нейтральной" стране, - спикер Путина
Наталка Діденко
16 декабря, 2021 четверг
На Украину надвигаются заморозки, снег и штормовой ветер, - синоптик Наталья Диденко
СБУ
16 декабря, 2021 четверг
Тысяча нелегалов из Афганистана и Сомали купила фальшивые документы в подпольной типографии в Киевской области: СБУ разоблачила злоумышленников
Киев
+1
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.08
    Покупка 27.08
    Продажа 27.34
  • EUR
    Покупка 30.52
    Продажа 30.97
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, пятница
17 декабря
20:26
Обновлено
Владимир Зеленский и Борис Джонсон
Зеленский обсудил с Джонсоном урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе
20:05
Эксклюзив
Политолог Саакян заявил, что у команды Зеленского нет кадровой политики
20:04
Министерство иностранных дел Украины
МИД Украины о предложении РФ по "гарантиям безопасности": главную угрозу ЕС создает российская агрессия
19:43
Денис Шмигаль
Добыча своего газа, водород и тепломодернизация: Шмыгаль рассказал о направлениях работы по повышению энергоэффективности в Украине
19:21
Людмила Денисова
Оккупанты изменили имя украинского пленного, чтобы его не нашли, - Денисова
19:19
Не только на украинском: с 2022 года Рада будет публиковать законы на английском языке и создаст приложение
19:09
В Украине создали координационный энергетический штаб
18:57
В Украину прибыли более 80 тонн угля из Австралии
18:45
В медучреждении Краматорска произошел пожар: сгорели 10 "скорых"
18:17
Дело непригодных катеров "Кентавр": ГБР сообщило о подозрении экс-чиновнику Минобороны
18:14
Дмитрий Песков
Песков: Украина потеряна для России как союзник и партнер
18:08
Виктор Медведчук
"Безусловно, за наличные": подсанкционный нардеп Медведчук объяснил, за какие средства ремонтирует свой дворец в Пуще-Водице
17:54
Публичные заявления России показывают, что ее аппетиты растут, - Минобороны Литвы
17:53
Вакцина
ВОЗ одобрила для экстренного использования вакцину от коронавируса Novavax
17:37
сепар ООС
Оккупанты обстреляли из гранатометов Травневое и Новотошковское
17:32
Полиция принудительно вернула в Армению "криминального авторитета" из санкционного списка СНБО
17:27
Эксклюзив
Семен Кабакаев
Власти Зеленского планируют запустить ряд ток-шоу на 1+1, - активист Кабакаев
17:18
Северный поток-2
В новом правительстве Германии заявили, что не связывают "Северный поток-2" с агрессией РФ против Украины
17:04
Сергей Рябков
Россия "разочарована" сигналами США по предложениям о "гарантиях безопасности"
16:59
Ситуация на границах Украины, деолигархизация и Крымская платформа: Зеленский провел встречу с послами G7 и ЕС
16:31
На пунктах пропуска у границы с Польшей вторые сутки простаивают до 500 грузовиков
16:28
Вторую нить "Северного потока-2" начали заполнять газом
16:26
Эксклюзив
рада
В 2022 году можем увидеть заморозку деятельности Рады, - эксперт
16:22
Обновлено
Под Радой ФОПы требовали защитить упрощенное налогообложение: есть задержанные и травмированные
16:14
Омікрон
"Омикрон" может вызвать масштабную пятую волну пандемии коронавируса, - Минздрав Германии
16:01
Наталья Диденко
В Украину 18-19 декабря придут влажная, облачная погода и штормовой ветер, - синоптик Наталья Диденко
15:56
российские солдаты
Оккупанты стягивают на Донбасс танки, минометы и артиллерийские установки и обустраивают новые огневые позиции, - разведка
15:53
Виктор Медведчук
Суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом
15:51
"ПолитКлуб Виталия Портникова" 17 декабря. Саммит "Восточного партнерства" и перспективы Евроинтеграции Украины. Инцидент с замминистра и кадровая политика власти
15:49
Мадагаскар
Двое французов осудили за подготовку переворота на Мадагаскаре
15:44
Украина расширила список профессий для обязательной вакцинации против COVID-19
15:32
Александра Устинова
Во фракции "Голос" сменилось руководство, ее возглавила Устинова
15:27
гривны
Повышение минимальной зарплаты приведет к росту цен на товары, - экономист
15:26
Инфографика
33% украинцев готовы оказывать вооруженное сопротивление в случае нападения РФ, - опрос
15:05
В Чехии назначили новое правительство во главе с Фиалой
14:54
Отсрочка кассовых аппаратов для ФЛП: Рада провалила законопроект несмотря на протесты предпринимателей
14:42
В более чем 2 тыс. сел Украины впервые появился широкополосный интернет
14:33
МИД РФ
Отказ Украине во вступлении в НАТО, ограничение военной деятельности: РФ обнародовала требования насчет "гарантий безопасности"
14:29
Верховная Рада
Госсубсидии иностранным субъектам кинематографии на создание фильмов в Украине: Рада разблокировала законопроект
14:19
В Херсоне задержан полицейский, требовавший 100 тыс. грн за сокрытие хищений на 240 тыс. грн
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV