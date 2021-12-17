Смертельное ДТП в Харькове: адвокаты потерпевших подали заявление о еще одном преступлении 16-летнего водителя
Адвокаты потерпевших в смертельном ДТП в Харькове подали заявление о еще одном преступлении 16-летнего водителя Николая Харьковского
Об этом сообщает юридическая компания Миллер.
"В ходе расследования производства по факту ДТП, нами были установлены обстоятельства, указывающие на факты возможного совершения Харьковским Николаем нескольких уголовных правонарушений, связанных с незаконным завладением транспортными средствами. Нашими адвокатами в адрес Харьковской областной прокуратуры направлено заявление о преступлении по квалификации ч. 1 и ч. 3 ст.289 УК Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, следствие получило результаты ключевых экспертиз по делу:
- Николая Харьковского признали вменяемым, ведь у него не было психических заболеваний, которые могли бы повлиять на поведение;
- экспертиза установила, что причиной ДТП является нарушение ПДД водителем, а именно проезд на красный свет;
- скорость движения авто Infiniti, которым управлял подозреваемый, составляла 180 км/ч. С момента пересечения автомобилем Николая Харьковского стоп-линии перед перекрестком до момента столкновения прошло 0.7 секунды, что полностью лишило возможности среагировать на опасность водителя Chevrolet Aveo;
- эксперты подтвердили факт гибели одного человека и получение травм тремя другими пострадавшими в результате транспортного происшествия.
Дело будет направлено в суд после того, как будут продлены сроки расследования и появится окончательная оценка других уголовных правонарушений.
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