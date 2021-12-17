Смертельное ДТП в Харькове: адвокаты потерпевших подали заявление о еще одном преступлении 16-летнего водителя

Об этом сообщает юридическая компания Миллер.

"В ходе расследования производства по факту ДТП, нами были установлены обстоятельства, указывающие на факты возможного совершения Харьковским Николаем нескольких уголовных правонарушений, связанных с незаконным завладением транспортными средствами. Нашими адвокатами в адрес Харьковской областной прокуратуры направлено заявление о преступлении по квалификации ч. 1 и ч. 3 ст.289 УК Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, следствие получило результаты ключевых экспертиз по делу:

Николая Харьковского признали вменяемым, ведь у него не было психических заболеваний, которые могли бы повлиять на поведение;

экспертиза установила, что причиной ДТП является нарушение ПДД водителем, а именно проезд на красный свет;

скорость движения авто Infiniti, которым управлял подозреваемый, составляла 180 км/ч. С момента пересечения автомобилем Николая Харьковского стоп-линии перед перекрестком до момента столкновения прошло 0.7 секунды, что полностью лишило возможности среагировать на опасность водителя Chevrolet Aveo;

эксперты подтвердили факт гибели одного человека и получение травм тремя другими пострадавшими в результате транспортного происшествия.

Напомним, вечером 26 октября в Харькове авто Infiniti на скорости влетело в легковушку Chevrolet на перекрестке: погиб водитель Chevrolet, трое пассажиров Infiniti получили травмы.

Суд арестовал без права внесения залога 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского, повлекшего смертельное ДТП.

Николай Харьковский отказался сдавать кровь на анализ. Суд вынес решение принудительно отобрать у подростка кровь для проведения анализов.

16-летний подозреваемый отказался сдать кровь на анализ, несмотря на определение суда.

В ноябре адвокаты потерпевшей стороны заявили, что нашли еще пятерых очевидцев по делу. 19 ноября Николай Харьковский признал свою вину в смертельном ДТП в Харькове.

7 декабря стало известно, что 16-летнего водителя признали вменяемым. 13 декабря сообщалось о том, что 16-летний водитель на Infiniti двигался со скоростью 180 км/ч. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

"В настоящее время стороной обвинения решается вопрос о продлении срока досудебного расследования и срока содержания под стражей подозреваемом. Для этого в начале следующей недели должны быть поданы соответствующие ходатайства", - говорится в сообщении.Дело будет направлено в суд после того, как будут продлены сроки расследования и появится окончательная оценка других уголовных правонарушений.