Смертельное ДТП в Харькове: адвокаты нашли еще пятерых очевидцев

Об этом в Facebook сообщил адвокат Маси Найем.

"Наши адвокаты путем направления своих запросов и исследования СМИ нашли контакты еще 5 очевидцев происшествия и передали следователю для организации допросов", - написал Маси Найем.

По делу уже допросили по меньшей мере 9 свидетелей и назначили 13 экспертиз. Планируются и другие экспертизы, которые будут проведены после результатов других следственных действий.

"В ближайшее время планируется проведение досмотра автомобилей с экспертами, что в дальнейшем позволит провести автотехническую экспертизу. Какая, в свою очередь, является основой для установления обстоятельств происшествия по делам о ДТП", - добавил Найем.