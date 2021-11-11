Смертельное ДТП в Харькове: адвокаты нашли еще пятерых очевидцев
По делу смертельного ДТП в Харькове, которое совершил 16-летний водитель, адвокаты потерпевшей стороны нашли еще пятерых очевидцев
Об этом в Facebook сообщил адвокат Маси Найем.
"Наши адвокаты путем направления своих запросов и исследования СМИ нашли контакты еще 5 очевидцев происшествия и передали следователю для организации допросов", - написал Маси Найем.
По делу уже допросили по меньшей мере 9 свидетелей и назначили 13 экспертиз. Планируются и другие экспертизы, которые будут проведены после результатов других следственных действий.
"В ближайшее время планируется проведение досмотра автомобилей с экспертами, что в дальнейшем позволит провести автотехническую экспертизу. Какая, в свою очередь, является основой для установления обстоятельств происшествия по делам о ДТП", - добавил Найем.
- Напомним, вечером 26 октября в Харькове авто Infiniti на бешеной скорости влетело в легковушку Chevrolet на перекрестке: погиб водитель Chevrolet, трое пассажиров Infiniti получили травмы .
- Суд арестовал без права внесения залога 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского, который стал виновником смертельного ДТП.
- Николай Харьковский отказался сдавать кровь на анализ .
- Суд вынес принудительно отобрать у подростка кровь для проведения анализов.
- 16-летний подозреваемый отказался сдать кровь на анализ, несмотря на решение суда.
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