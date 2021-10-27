Смертельное ДТП в Харькове: 16-летний водитель-виновник ранее стрелял в людей и "посылал" полицейских, он задержан
Нацполиция задержала водителя автомобиля Infiniti, который вечером 26 октября вызвал смертельное ДТП в Харькове
Об этом сообщает сайт Нацполиции в Харьковской области .
Водителем-виновником оказался 16-летний юноша. По данным полиции, около 20:40 он пытался пересечь перекресток улиц Гагарина и Одесской на красный сигнал светофора и столкнулся с легковушкой Chevrolet.
В полиции уточнили, что в результате аварии на месте погиб 58-летний водитель Chevrolet, трое пассажиров Infiniti - двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка - с тяжелыми травмами госпитализированы.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
По данным Telegram-канала "Харьков Life", водитель-нарушитель - 16-летний Харьковский Николай Михайлович, в 14 лет ставший известным после конфликта с мамой и братом девушки, которую он оскорблял. Тогда юноша в общественном месте произвел в маму и брата девушки несколько выстрелов .
Кроме того, в Instagram-аккаунте юноши пользователи обнаружили видео, на которых он кичился нарушениями правил дорожного движения и нецензурно "посылал" останавливавших его полицейских.
В Telegram-канале отмечают, что родители юноши после ДТП написали заявление о угоне машины.
Также канал обнародовал скриншоты якобы переписки подписницы с парнем, в которых один из собеседников пишет, что "таких, как ты неоднократно проезжал на машине" и "спокойно гуляет", потому что "лучше иметь кучу денег и покупать всех и все".
- Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове авто на бешеной скорости влетело в другую машину на перекрестке: погиб человек, еще трое получили травмы .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.31
Покупка 26.31Продажа 26.55
-
EUR
Покупка 30.45Продажа 30.83
- Актуальное
- Важное