Смертельное ДТП в Харькове: 16-летний водитель-виновник ранее стрелял в людей и "посылал" полицейских, он задержан

Об этом сообщает сайт Нацполиции в Харьковской области .



Водителем-виновником оказался 16-летний юноша. По данным полиции, около 20:40 он пытался пересечь перекресток улиц Гагарина и Одесской на красный сигнал светофора и столкнулся с легковушкой Chevrolet.



В полиции уточнили, что в результате аварии на месте погиб 58-летний водитель Chevrolet, трое пассажиров Infiniti - двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка - с тяжелыми травмами госпитализированы.



Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.



По данным Telegram-канала "Харьков Life", водитель-нарушитель - 16-летний Харьковский Николай Михайлович, в 14 лет ставший известным после конфликта с мамой и братом девушки, которую он оскорблял. Тогда юноша в общественном месте произвел в маму и брата девушки несколько выстрелов .



Кроме того, в Instagram-аккаунте юноши пользователи обнаружили видео, на которых он кичился нарушениями правил дорожного движения и нецензурно "посылал" останавливавших его полицейских.



В Telegram-канале отмечают, что родители юноши после ДТП написали заявление о угоне машины.



Также канал обнародовал скриншоты якобы переписки подписницы с парнем, в которых один из собеседников пишет, что "таких, как ты неоднократно проезжал на машине" и "спокойно гуляет", потому что "лучше иметь кучу денег и покупать всех и все".

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове авто на бешеной скорости влетело в другую машину на перекрестке: погиб человек, еще трое получили травмы .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb