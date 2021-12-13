Смертельное ДТП в Харькове: 16-летний водитель на Infiniti двигался со скоростью 180 км/ч

Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.



Информацию о скорости автомобиля установили в ходе экспертизы Харьковским научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центром МВД Украины.



"Результаты автотехнической экспертизы установили, что во время ДТП на проспекте Гагарина 26 октября 2021 16-летний водитель "Инфинити" двигался со скоростью 180 км/ч", - сказал Чубенко.