Смертельное ДТП в Харькове: 16-летний водитель на Infiniti двигался со скоростью 180 км/ч
Автомобиль Infinity, за рулем которого находился 16-летний Николай Харьковский, двигался со скоростью 180 км/ч.
Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
Информацию о скорости автомобиля установили в ходе экспертизы Харьковским научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центром МВД Украины.
"Результаты автотехнической экспертизы установили, что во время ДТП на проспекте Гагарина 26 октября 2021 16-летний водитель "Инфинити" двигался со скоростью 180 км/ч", - сказал Чубенко.
- Напомним, вечером 26 октября в Харькове авто Infiniti на бешеной скорости влетело в легковушку Chevrolet на перекрестке: погиб водитель Chevrolet, трое пассажиров Infiniti получили травмы .
- Суд арестовал без права внесения залога 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского, повлекшего смертельное ДТП.
- Николай Харьковский отказался сдавать кровь на анализ . Однако суд вынес принудительно отобрать у подростка кровь для проведения анализов. Но 16-летний подозреваемый отказался сдать кровь на анализ, несмотря на решение суда.
- Позже адвокаты потерпевшей стороны нашли еще пятерых очевидцев.
- 19 ноября 16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский признал свою вину в смертельном ДТП в Харькове.
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