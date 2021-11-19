Смертельное ДТП в Харькове: 16-летний водитель Infiniti признал вину
16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский признал свою вину в смертельном ДТП в Харькове
Об этом сообщает юридическая компания Миллер.
"Сегодня во время допроса у следователя 16-летний подозреваемый Николай Харьковский признал свою вину в совершении преступления. Кроме того, в деле уже есть подтверждение, что за рулем автомобиля находился именно Николай Харьковский", - говорится в сообщении.
Как пишет Общественное, защитница подозреваемого Инна Данилова также подтвердила, что молодой человек все вспомнил и признал свою вину.
"На тот момент это действительно было так - он не помнил. Но прошло время, его подлечили, привели в сознание. Поймите правильно, он перенес шок, стресс, которые были после ДТП. Не каждый день такое случается. И уже логично, обосновано удалось дать показания", - говорит Данилова.
Защитники подтвердили, что следы крови и клеток, которые обнаружили на подушках безопасности водителя из руля и водительского сиденья, совпадают с биологическими образцами Харьковского. То, что он был за рулем, подтвердили и двое пострадавших, находившихся в салоне Infiniti.
- Напомним, вечером 26 октября в Харькове авто Infiniti на бешеной скорости влетело в легковушку Chevrolet на перекрестке: погиб водитель Chevrolet, трое пассажиров Infiniti получили травмы.
- Суд арестовал без права внесения залога 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского, повлекшего смертельное ДТП.
- Николай Харьковский отказался сдавать кровь на анализ.
- Суд постановил принудительно отобрать у подростка кровь для проведения анализов.
- 16-летний подозреваемый отказался сдать кровь на анализ, несмотря на решение суда.
- Позже адвокаты потерпевшей стороны обнаружили еще пятерых очевидцев.
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