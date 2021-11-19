Смертельное ДТП в Харькове: 16-летний водитель Infiniti признал вину

Об этом сообщает юридическая компания Миллер.

"Сегодня во время допроса у следователя 16-летний подозреваемый Николай Харьковский признал свою вину в совершении преступления. Кроме того, в деле уже есть подтверждение, что за рулем автомобиля находился именно Николай Харьковский", - говорится в сообщении.

Как пишет Общественное, защитница подозреваемого Инна Данилова также подтвердила, что молодой человек все вспомнил и признал свою вину.

"На тот момент это действительно было так - он не помнил. Но прошло время, его подлечили, привели в сознание. Поймите правильно, он перенес шок, стресс, которые были после ДТП. Не каждый день такое случается. И уже логично, обосновано удалось дать показания", - говорит Данилова.

Защитники подтвердили, что следы крови и клеток, которые обнаружили на подушках безопасности водителя из руля и водительского сиденья, совпадают с биологическими образцами Харьковского. То, что он был за рулем, подтвердили и двое пострадавших, находившихся в салоне Infiniti.

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