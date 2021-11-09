Смертельное ДТП в Харькове: 16-летний подозреваемый отказался сдать кровь на анализ, несмотря на решение суда

Об этом сообщил представитель потерпевших по делу Игорь Черняк, передает Укринформ.



"Несмотря на решение суда о принудительном отборе образцов, у 16-летнего подозреваемого в смертельной аварии на проспекте Гагарина не удалось взять кровь из-за его отказа", - сказал Черняк.



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По словам представителя пострадавших, взять кровь у виновника ДТП не удалось из-за того, что "к сожалению, в Украине нет нормативного акта, регулирующего процедуру принудительного отбора образцов крови".



Отказ подростка сдать кровь Черняк назвал подтверждением отказа сотрудничать со следствием.



"Этот отказ подтверждает ранее высказанный подозреваемым отказ от сотрудничества со следствием. Это также отказ от раскаяния", - сказал Черняк.



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Кроме того, уклонение от сдачи крови представитель потерпевших назвал вероятным умышленным неисполнением решения суда, которое обязывало подозреваемого предоставить биоматериалы для анализа.



"Самый факт (уклонение, - ред.) может быть расценен как умышленное неисполнение решения суда", - пояснил Черняк.



В то же время представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил изданию, что эксперты имели образцы мочи, которые якобы показали отсутствие у подростка наркотического или алкогольного опьянения. По словам спикера прокуратуры, этого достаточно для следствия.