Смертельное ДТП в Харькове: 16-летнего водителя признали вменяемым
По делу смертельного ДТП, которое произошло в Харькове 26 октября, экспертиза признала вменяемым 16-летнего водителя Николая Харьковского
Об этом сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает РБК-Украина.
"Результатом психиатрической экспертизы установлено, что 16-летний подозреваемый в ДТП на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской, что произошло 26 октября 2021 года, является вменяемым", - сказал Чубенко.
Соответственно, на момент ДТП и сейчас 16-летний фигурант дела не имеет расстройства психической деятельности, слабоумия или другого болезненного состояния психики.
Спикер объяснил, что это значит, что Николай Харьковский полностью осознает свои действия и может ими управлять. Следовательно, его можно привлечь к уголовной ответственности.
- Напомним, вечером 26 октября в Харькове авто Infiniti на скорости влетело в легковое авто Chevrolet на перекрестке: погиб водитель Chevrolet, трое пассажиров Infiniti получили травмы.
- Суд арестовал без права внесения залога 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского, ставшего причиной смертельного ДТП.
- Николай Харьковский отказался сдавать кровь на анализ. Суд постановил принудительно отобрать у подростка кровь для проведения анализов.
- 16-летний подозреваемый отказался сдать кровь на анализ, несмотря на решение суда.
- В ноябре адвокаты потерпевшей стороны заявили, что нашли еще пятерых очевидцев по делу.
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