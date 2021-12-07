Смертельное ДТП в Харькове: 16-летнего водителя признали вменяемым

Об этом сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает РБК-Украина.

"Результатом психиатрической экспертизы установлено, что 16-летний подозреваемый в ДТП на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской, что произошло 26 октября 2021 года, является вменяемым", - сказал Чубенко.

Соответственно, на момент ДТП и сейчас 16-летний фигурант дела не имеет расстройства психической деятельности, слабоумия или другого болезненного состояния психики.



Спикер объяснил, что это значит, что Николай Харьковский полностью осознает свои действия и может ими управлять. Следовательно, его можно привлечь к уголовной ответственности.