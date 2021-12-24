Смертельное ДТП в Харькове: 16-летнего водителя будут судить по двум статьям Уголовного кодекса
Водителя Infiniti 16-летнего Николая Харьковского, который 26 октября совершил в Харькове смертельное ДТП, будут судить по двум статьям Уголовного кодекса Украины
Об этом сообщил спикер Харьковской прокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии РБК-Украина.
Спикер отметил, что Николая Харьковского будут судить по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 383 УКУ (заведомо ложное уведомление о совершении преступления).
"Кроме того, в отдельном уголовном производстве проводится досудебное расследование по факту незаконного завладения транспортным средством (ст. 289 УК, - ред.). В ближайшие дни обвинительный акт будет направлен в суд", - добавил Чубенко.
Техническая экспертиза показала, что на момент ДТП автомобиль подозреваемого, его тормозная и рулевая системы находились в исправном состоянии.
- Напомним, вечером 26 октября в Харькове авто Infiniti на скорости влетело в легковой автомобиль Chevrolet на перекрестке: погиб водитель Chevrolet, трое пассажиров Infiniti получили травмы.
- Суд арестовал без права внесения залога 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского, совершившего смертельное ДТП.
- Николай Харьковский отказался сдавать кровь на анализ. Суд вынес решение принудительно отобрать у подростка кровь для проведения анализов.
- 16-летний подозреваемый отказался сдать кровь на анализ, несмотря на решение суда.
- В ноябре адвокаты потерпевшей стороны заявили, что нашли еще пятерых очевидцев по делу. 19 ноября Николай Харьковский признал свою вину в смертельном ДТП в Харькове.
- 7 декабря стало известно, что 16-летнего водителя признали вменяемым. 13 декабря сообщалось о том, что 16-летний водитель на Infiniti двигался со скоростью 180 км/ч.
- 17 декабря адвокаты потерпевших подали заявление об еще одном преступлении водителя.
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