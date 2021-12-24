Смертельное ДТП в Харькове: 16-летнего водителя будут судить по двум статьям Уголовного кодекса

Об этом сообщил спикер Харьковской прокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии РБК-Украина.



Спикер отметил, что Николая Харьковского будут судить по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 383 УКУ (заведомо ложное уведомление о совершении преступления).



"Кроме того, в отдельном уголовном производстве проводится досудебное расследование по факту незаконного завладения транспортным средством (ст. 289 УК, - ред.). В ближайшие дни обвинительный акт будет направлен в суд", - добавил Чубенко.



Техническая экспертиза показала, что на момент ДТП автомобиль подозреваемого, его тормозная и рулевая системы находились в исправном состоянии.