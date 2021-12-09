Смертельное ДТП в Черниговской области: суд арестовал водителя грузовика

Об этом сообщает Общественное.



Подозреваемый свою вину отрицает.



"Я не могу быть виноватым, машина начала тормозить, дальше ничего не помню", – сказал водитель.



Водитель – 44-летний житель Черниговщины. По информации полиции, он не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом.



В результате ДТП 11 человек погибли на месте (в том числе водитель автобуса), один человек скончался в карете "скорой помощи", еще один - в больнице. Кроме того, семь человек были госпитализированы.



Водитель подозревается в совершении преступления по ч. 3. ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких человек). Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, 7 декабря на Черниговщине в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и грузовика погибли 13 человек, еще семь получили травмы.

8 декабря водителю грузовика вручили подозрение , СМИ обнародовали список погибших.

9 декабря Кабмин создал комиссию по техническому расследованию аварии, которую возглавил Мустафа Найем.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb