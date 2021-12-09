Смертельное ДТП в Черниговской области: суд арестовал водителя грузовика
Судья Новозаводского райсуда Чернигова Владимир Павлов 9 декабря арестовал на два месяца водителя грузовика, которому инкриминируют причинение аварии с 13 погибшими и семью пострадавшими
Об этом сообщает Общественное.
Подозреваемый свою вину отрицает.
"Я не могу быть виноватым, машина начала тормозить, дальше ничего не помню", – сказал водитель.
Водитель – 44-летний житель Черниговщины. По информации полиции, он не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом.
В результате ДТП 11 человек погибли на месте (в том числе водитель автобуса), один человек скончался в карете "скорой помощи", еще один - в больнице. Кроме того, семь человек были госпитализированы.
Водитель подозревается в совершении преступления по ч. 3. ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких человек). Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.
- Напомним, 7 декабря на Черниговщине в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и грузовика погибли 13 человек, еще семь получили травмы.
- 8 декабря водителю грузовика вручили подозрение , СМИ обнародовали список погибших.
- 9 декабря Кабмин создал комиссию по техническому расследованию аварии, которую возглавил Мустафа Найем.
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