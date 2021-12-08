Смертельное ДТП в Черниговской области: полиция задержала водителя грузовика, СМИ обнародовали список погибших

Об этом сообщили в полиции Черниговской области.



По предварительной информации, пассажирский автобус сообщением "Борзна-Чернигов" двигался в направлении областного центра. Навстречу ему ехал грузовик, за рулем которого находился 44-летний житель Черниговской области. На участке маршрута между селами Сновянка и Киселевка он не справился с управлением, выехал на полосу и столкнулся с автобусом.



В результате ДТП 11 человек погибли на месте (в том числе водитель автобуса), один человек скончался в карете "скорой помощи" и еще один - в больнице. Кроме того, семь человек были госпитализированы.



Водителя грузовика также госпитализировали. После оказания мужчине медицинской помощи его задержали и поместили в спецпалату под охрану полиции. Ему планируют сообщить о подозрении по ч. 3. ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких человек).



Следствие собирает материалы о происшествии, опрашивает свидетелей и производит необходимые экспертизы.



Правоохранители просят очевидцев аварию позвонить по номерам 073-200-12-31, 096-273-21-22, или 102.



Местное издание ЧЕline обнародовало список погибших и тяжело травмированных в ДТП.







Директор департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА, начальник оперативного штаба по работе с пострадавшими и их родственниками Сергей Болдырев сообщил, что органы местного самоуправления помогут родственникам похоронить погибших в ДТП, передает Укринформ.



"Вопросами организации похорон и предоставления материальной помощи пострадавшим семьям будут заниматься органы местного самоуправления. С мест уже звонили, интересовались, и сегодня мы будем все это организовывать", - отметил он.



Болдырев рассказал, что пострадавшие в аварии и их родственники впоследствии могут получить страховые выплаты. Ведь перевозчик работает легально и страхует не только транспорт, но и пассажиров. Однако родственникам погибших деньги начислят не раньше, чем через полгода, когда те смогут вступить в наследство.

Напомним, 7 декабря на Черниговщине в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и грузовика погибли 13 человек, еще семь получили травмы.

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