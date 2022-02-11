Смертельное ДТП с кортежем Ярославского: мужчина, назвавшийся виновным, скрывается от следствия

Об этом сказал пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии и "РБК-Украина".



Он отметил, что вчера в полицию обратился мужчина, представившийся водителем автомобиля и взявший вину на себя.



По словам Чубенко, сегодня подозреваемый не явился в суд, который должен был избрать ему меру пресечения.



"(Он – ред.) скрывается от следствия", - сказал он.

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Напомним, в среду, 9 февраля, около 22:55 на дороге "Киев – Харьков – Довжанский" произошла смертельная авария. Автомобиль, ехавший со стороны Чугуева в направлении Харькова, наехал на 50-летнего пешехода, который погиб. Полиция открыла уголовное производство по двум статьям. "Украинская правда" со ссылкой на свои источники 10 февраля сообщила , что на месте аварии нашли автомобильные номера передней машины кортежа бизнесмена Ярославского.

В то же время Финансовая группа Development Construction Holding, президентом которой является Александр Ярославский, сообщила , что за рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте ДТП, был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб DCH.

По данным "Украинской правды", во время смертельной аварии с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского 9 февраля жертву переехали два автомобиля подряд.

Министр внутренних дел Денис Монастырский объявил об увольнении начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина из-за ситуации с ДТП.

11 февраля правоохранители провели обыски в доме и гостинице бизнесмена Александра Ярославского в рамках расследования смертельного ДТП под Харьковом с участием его кортежа.

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