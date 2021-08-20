Смертельное ДТП на Запорожье: полиция сообщила о пяти погибших
По данным полиции, в ДТП в Запорожской области погибли 5 человек, среди них - трое детей
Об этом сообщила пресс-служба областной полиции .
Установлено, что примерно в 4:30 на автодороге "Харьков-Симферополь" водитель автомобиля Opel выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Mercedes-190.
Вследствие этого произошло опрокидывание второй иномарки в кювет, где она загорелась.
В результате ДТП водитель и четыре пассажира Mercedes-190 погибли на месте. Среди них трое детей.
Водитель Opel и его пассажирка в больнице.
Возбуждено дело по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)
- Ранее стало известно, что в Запорожской области произошла смертельная ДТП
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