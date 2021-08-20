Смертельное ДТП на Запорожье: полиция сообщила о пяти погибших

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции .



Установлено, что примерно в 4:30 на автодороге "Харьков-Симферополь" водитель автомобиля Opel выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Mercedes-190.



Вследствие этого произошло опрокидывание второй иномарки в кювет, где она загорелась.



В результате ДТП водитель и четыре пассажира Mercedes-190 погибли на месте. Среди них трое детей.

Водитель Opel и его пассажирка в больнице.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)

Ранее стало известно, что в Запорожской области произошла смертельная ДТП