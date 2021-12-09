Смертельное ДТП на Черниговщине: правительство создало комиссию по техническому расследованию аварии
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о создании комиссии по расследованию ДТП на Черниговщине, в результате которого погибли 13 человек
Об этом он заявил на заседании Кабмина.
"Сегодня же (9 декабря, - ред.) правительство примет решение об образовании комиссии по техническому расследованию ДТП", - сказал он.
По его словам, комиссию создали с целью недопущения подобных ситуаций в будущем.
Правительственную комиссию по техническому расследованию ДТП, которое произошла 7 декабря в Черниговской области, возглавил Мустафа Найем.
Шмыгаль добавил, что отчет о расследовании причин аварии в Черниговской области должен быть подан в Кабмин до 31 января 2022 года. После этого правительство будет принимать решение о повышении безопасности на дорогах и использовании маршрутного транспорта.
- Напомним, 7 декабря на Черниговщине в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и грузовика погибли 13 человек, еще семеро получили травмы.
- 8 декабря водителю грузовика вручили подозрение, СМИ обнародовали список погибших.
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