Смертельное ДТП на Черниговщине: правительство создало комиссию по техническому расследованию аварии

Об этом он заявил на заседании Кабмина.



"Сегодня же (9 декабря, - ред.) правительство примет решение об образовании комиссии по техническому расследованию ДТП", - сказал он.



По его словам, комиссию создали с целью недопущения подобных ситуаций в будущем.



Правительственную комиссию по техническому расследованию ДТП, которое произошла 7 декабря в Черниговской области, возглавил Мустафа Найем.



Шмыгаль добавил, что отчет о расследовании причин аварии в Черниговской области должен быть подан в Кабмин до 31 января 2022 года. После этого правительство будет принимать решение о повышении безопасности на дорогах и использовании маршрутного транспорта.

Напомним, 7 декабря на Черниговщине в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и грузовика погибли 13 человек, еще семеро получили травмы.

8 декабря водителю грузовика вручили подозрение, СМИ обнародовали список погибших.

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