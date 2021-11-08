Смерть женщины и массовые протесты в Польше: власти заявили, что аборты в случае угрозы здоровью матери разрешены
Министерство здравоохранения Польши объяснило, что закон от 1993 года разрешает аборты в случае угрозы здоровью и жизни матери
Об этом сообщили в Министерстве охраны Польши .
В Министерстве здравоохранения Польши обнародовали комментарий в связи с массовыми протестами из-за смерти молодой беременной женщины.
В случае возникновения ситуации, угрожающей жизни или здоровью женщины (например, подозрение на инфекцию полости матки, кровотечение и т.п.), прерывание беременности законно немедленно на основании действующих положений закона от января. 7, 1993 г. о планировании семьи, охране плода человека и условиях допустимости прерывания беременности (Законодательный журнал № 17, ст. 78 с изменениями). Этот акт прямо указывает на то, что жизнь или здоровье матери под угрозой», – говорится в сообщении.
В свою очередь, семья умершей и адвокаты утверждают, что врачи города Пщина не сделали женщине аборт, несмотря на то, что у женщины не хватало околоплодной воде, чтобы ребенок выжил.
По словам властей, врачи отстранены, прокуратура расследует дело.
- 22 октября 2020 года Конституционный суд Польши ужесточил законодательство о прерывании беременности. По закону от 1993 года аборты разрешали в случае инцеста или изнасилования, если есть угроза жизни и здоровью матери или плод имеет неизлечимую инвалидность. Последний пункт из законодательства вычеркнут. В результате этого аборты в Польше почти полностью запретили, ведь утро женщины прерывали беременность в основном именно по этим причинам.
- Впоследствии в Польше вспыхнули массовые протесты из- за смерти женщины, к которой привел запрет в стране на аборты.
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