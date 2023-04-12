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Смерть Зеленского или Путина: NYT обнародовала четыре сценария войны, которые рассматривали в США

12 апреля, 2023 среда
10:40
Мир

Разведывательное управление министерства обороны США рассматривало четыре сценария развития войны в Украине. Один из них – это смерть президента Владимира Зеленского

Полученный от разведки секретный документ обнародовала газета The New York Times .

В документе говорится, что война, вероятно, будет затяжной. В нем описаны сценарии, при которых может произойти эскалация конфликта, прекращение его путем переговоров или те, которые не будут оказывать существенного влияния на ход войны.

Издание отмечает, что такой сценарный документ является достаточно типичным продуктом для разведывательных служб. Он стремится помочь военным офицерам, политикам или законодателям обсудить возможные последствия крупных событий, оценивая свои варианты действий.

Помимо возможной смерти Зеленского допускались сценарии смерти президента РФ Владимира Путина, смена руководства в Вооруженных силах России и удар Украины по Кремлю. При этом в описаниях возможных событий нет оценки того, что может быть наиболее вероятным.

Один из четырех гипотетических сценариев показывает, что может произойти, если Украина нанесет удар по Кремлю. Определен широкий спектр потенциальных последствий. Это событие может привести к эскалации, когда Путин в ответ на общественный резонанс начнет полномасштабную военную мобилизацию и рассмотрит возможность применения тактического ядерного оружия.  Или же опасения общественности могут заставить его пойти на переговоры по урегулированию войны", - пишет издание.

"Администрация Байдена особенно обеспокоена возможным ударом по Москве со стороны Украины, поскольку это может повлечь за собой резкую эскалацию со стороны России. Опасность такого удара со стороны Украины является одной из причин, почему Соединенные Штаты неохотно предоставляют Киеву ракеты большей дальности", - добавляют авторы статьи.

Новости
Украина
Владимир Путин
Владимир Зеленский
война с Россией
США
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