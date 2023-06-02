В процессе стихийного фейсбучного обсуждения произошедшей возле закрытого укрытия в Деснянском районе Киева трагедии выяснилось, что многие люди не знают о существовании военных администраций. А о полномочиях этих администраций не знают даже некоторые депутаты, судя по сообщениям. В законе "О правовом режиме военного положения" есть полный перечень, и там среди всего прочего - инфраструктурные объекты и безопасность гражданского населения. То есть – и укрытия.

Также многие до сих пор считают, что глав районных администраций назначает или рекомендует мэр. Однако назначает их президент по представлению премьер-министра. Глава Деснянской РГА, где произошла трагедия возле укрытия, - это назначенный Зеленским бывший регионал, а ныне депутат от "Слуги Народа" Дмитрий Ратников.

Все время полномасштабной войны я лично нахожусь в Киеве — в моем районе нет ни одного сносного укрытия. Их просто даже не проектировали на стадии постройки. А единственный приличный подвал — это собственность педагогического университета. И он "для студентов и педагогов". Есть еще одно укрытие – парковка в новом доме за 200 метров. Однако там все зависит от настроения охранника здесь и сейчас, потому что чужих могут не пустить. Так что для большинства моих соседей и киевлян в целом единственное доступное укрытие - это две стены и коридор.

Я искренне благодарна нашим силам ПВО за ежедневную защиту Киева — и мы должны констатировать, что здесь мы одерживаем уверенную победу. Однако когда речь идет о действующих укрытиях, то их критически мало, несмотря на публичные заверения мэра Кличко накануне войны, что укрытий и бомбоубежищ хватает на всех.

На практике оказалось, что в это число укрытий записали непригодные подвалы и помещения, которые давно под замком, — и логично, что рано или поздно это должно было вылиться в трагедию. Когда под запертой дверью от обломков ракет погибли люди.

Дальше мы все уже опытные и понимаем, что в большинстве случаев от момента объявления воздушной тревоги до момента подлета ракет к тому же Киеву максимум 5 минут. Это невозможно - успеть одеться и дойти до укрытия, если оно находится не в соседних домах. Так безопаснее будет остаться дома в таком случае и запереться в ванной.

Еще с 2014 года у нас периодически поднимались вопросы, как в условиях постоянной опасности и рядом с сумасшедшими соседями выживает Израиль. Все просто – в городах есть множество бетонных коробок в публичных местах. Чтобы в случае чего горожане могли быстро запрыгнуть в маленькое укрытие и спасти жизнь.

Что у нас на практике? Тот же руководитель военно-гражданской администрации Киева Сергей Попко на словах клянется в любви к Киеву.

На практике у нас не появилось никаких бетонных остановок даже в тех местах, которые находятся вблизи так называемых центров принятия решений. Если ты ждешь маршрутку вблизи Министерства обороны или железнодорожного вокзала, то проблема твоего выживания исключительно твоя. Этого не должно быть, ведь в этом вопросе все другие города смотрят на столицу.

И коротко хочется объяснить политический момент. Очень неприятно, что параллельно с битвой за Киев от российских оккупантов разворачивается еще и политическая грызня за столицу.

Итак, после гибели трех человек возле закрытого укрытия полиция задержала охранника поликлиники, ее руководителя и заместителя главы РДА. Сам ставленник Зеленского, оказывается, у нас ни в чем не виноват. В то же время прокуратура мгновенно побежала устраивать снова обыски в КМДА. Интересно, что они там ожидали найти? Тайный план по убийству киевлян за личной подписью Кличко?

Сразу же после трагедии в анонимных телеграм- и ютуб-каналах приближенных к власти начались вбросы о личной ответственности мэра за трагедию и требованием его немедленного отстранения от должности. Я не снимаю никакой ответственности за город с Кличко — но попробуем выяснить, виноват ли только он.

Отметим, что благодаря постоянным попыткам центральных властей влезть в управление Киевом, в этой сфере сложилась такая ситуация, что здесь сам черт ногу сломит. С одной стороны, очевидно, что мэр и руководитель КМДА, которым является Кличко, отвечает за все в городе, как его руководитель. И если укрытия стоят закрытыми во время ракетных атак, которые продолжаются непрерывно уже больше месяца – значит, он несет за это полную ответственность. А если вспомнить, что великая война идет уже год и 3 месяца, то неготовность укрытий – это просто вопиющая проблема. За которую нужно спрашивать местные власти очень жестко.

Ведь нет более важных вопросов, чем безопасность граждан. И сколько ни кивай на предшественников, которые продавали подвалы в домах частным структурам, это все равно не оправдание. Укрытия должны стать теперь постоянными спутниками жизни киевлян и всех украинцев. И их обустройство и нормальное функционирование - одна из главных задач любой местной власти в любом городе и поселке страны. Хорошо, что постфактум Кличко развил кипучую деятельность, инициирует жесткий контроль за всеми укрытиями и обращение Киевсовета к парламенту, чтобы тот обязал даже частных владельцев помещений с укрытиями всегда держать их открытыми. Вопрос: а до трагедии этого нельзя было сделать?

С другой стороны, непосредственным начальником для той же поликлиники является упомянутый руководитель РДА и ее директор, которые и несут непосредственную юридическую ответственность за происходящее на объекте. Плюс не забывайте, что в пику Кличко ОП создал в Киеве Киевскую городскую военную администрацию во главе с Сергеем Попко. Собственно эти назначения стали очень удобным инструментом для власти, прикрываясь войной, создавать дублирующие органы управления в городах, где ей не нравятся мэры. Самый одиозный пример такого управления – это, конечно, Чернигов, где решением Львовского суда на год был отстранен законный мэр Владислав Атрошенко.

Так вот именно КМВА теперь отвечает за состояние безопасности в городе. В законе "О правовом режиме военного положения" есть полный перечень того, за что отвечает эта структура, и там среди всего прочего - инфраструктурные объекты и безопасность гражданского населения. То есть – и укрытия. Кличко же формально является лишь заместителем Попко в этой структуре и отвечает за гражданские вопросы. Поэтому, когда неделю назад пан Попко громко заявлял, что лично проконтролирует, чтобы все укрытия были открыты и функционировали, значит, он явно тоже несет ответственность за закрытые убежища. Но его хватило разве что на то, чтобы по приказу ОП тоже обвинить публично во всем Кличко. Достойное поведение для генерал-полковника, ничего не скажешь.

Итак, в сухом остатке имеем противную ситуацию, когда разные ветви разных властей пытаются переложить друг на друга ответственность за самое важное – безопасность граждан. В то время как в целом в этой ситуации виноваты все стороны. Мэр – потому что так и не смог за это время наладить структуру укрытий. Центральная власть – потому что занимается исключительно положительной рекламой самой себя. Ведь кто мешал монобольшинству в парламенте самому, не дожидаясь прилетов, принять закон о принуждении допуска к укрытиям граждан, даже если помещение уже находится в частной собственности?

Хотелось бы надеяться, что гибель трех человек возле укрытия на замке станет хорошим уроком для всех, кто уже думает о предстоящих выборах. Но не понимает, что для того, чтобы они были, — надо сохранить жизнь тех, кто пойдет ставить галочки за те или иные фамилии.

Специально для Еспресо

Об авторе. Марина Данилюк-Ярмолаева, журналистка, обозреватель Еспресо

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