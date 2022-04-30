"Смерть Веры Гирич – это огромный удар для Радио Свобода", - президент RFE/RL Джейми Флай

Об этом говорится в его заявлении, полученном Еспресо.TV .



Вот полный текст сказанного



"Мы опустошены из-за смерти Веры в Киеве.



Конечно, мы знаем, что каждый журналист, работающий сегодня в Украине, берет на себя большой риск. Но смерть Веры – это огромный удар для Радио Свобода. И особенно потому, что она была прямо у себя дома в Киеве. И стала жертвой этой бессмысленной ночной атаки, нанесшей ущерб невинному гражданскому населению.



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Мы невероятно сочувствуем ее семье, мы в трауре. Она играла очень важную роль в работе Радио Свобода, организовывала наше производство, помогала коллегам.



Мы всегда будем помнить ее преданность нашей миссии распространять правду больше всего. И сообщать факты, особенно в такие времена, как сейчас, когда столько фактов пытаются подвергнуть сомнению в этой нелепой войне".



Справка

Вера Гирич родилась в 1967 году.



Работала на украинском телевидении, в частности, на "Эспрессо".



В 2018 году перешла на Радио Свобода.



У нее остались родители и взрослый сын.



Обстрел центра Киева произошел 28 апреля, непосредственно во время посещения украинской столицы генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гуттерешем.



Тогда 1 человек погиб, 10 пострадало (4 из них госпитализировали) .



Утром следующего дня, 29 апреля, под обломками многоэтажного жилого дома в Шенченковском районе было обнаружено тело погибшей журналистки.





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