"Смерть Веры Гирич – это огромный удар для Радио Свобода", - президент RFE/RL Джейми Флай
Президент международной медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (RFE/RL) Джейми Флай выразил глубокое сожаление по поводу гибели в Киеве в результате российского ракетного обстрела журналистки и продюсерки Веры Гирич
Об этом говорится в его заявлении, полученном Еспресо.TV .
Вот полный текст сказанного
"Мы опустошены из-за смерти Веры в Киеве.
Конечно, мы знаем, что каждый журналист, работающий сегодня в Украине, берет на себя большой риск. Но смерть Веры – это огромный удар для Радио Свобода. И особенно потому, что она была прямо у себя дома в Киеве. И стала жертвой этой бессмысленной ночной атаки, нанесшей ущерб невинному гражданскому населению.
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Мы невероятно сочувствуем ее семье, мы в трауре. Она играла очень важную роль в работе Радио Свобода, организовывала наше производство, помогала коллегам.
Мы всегда будем помнить ее преданность нашей миссии распространять правду больше всего. И сообщать факты, особенно в такие времена, как сейчас, когда столько фактов пытаются подвергнуть сомнению в этой нелепой войне".
Справка
Вера Гирич родилась в 1967 году.
Работала на украинском телевидении, в частности, на "Эспрессо".
В 2018 году перешла на Радио Свобода.
У нее остались родители и взрослый сын.
Обстрел центра Киева произошел 28 апреля, непосредственно во время посещения украинской столицы генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гуттерешем.
Тогда 1 человек погиб, 10 пострадало (4 из них госпитализировали) .
Утром следующего дня, 29 апреля, под обломками многоэтажного жилого дома в Шенченковском районе было обнаружено тело погибшей журналистки.
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