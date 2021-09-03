Смерть украинца в Польше: Украина направит ноту, - Дещица

Об этом сообщает Укринформ.

"Мы готовим и в ближайшее время направим ноту с просьбой о проведении беспристрастного и быстрого следствия, привлечении причастных лиц к ответственности и информировании украинской стороны об этом событии", - сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

При этом он добавил, что дело находится на контроле украинских дипломатических органов, в частности Генерального консульства Украины в Кракове.



Напомним, что во Вроцлаве после задержания полицией и перевозки в вытрезвитель 30 июля умер 25-летний Дмитрий Никифоренко из Немирова Винницкой области. По данным издания Gazeta Wyborcza, которая получила доступ к данным видеомониторинга по задержанию украинца, польские полицейские применили к мужчине неадекватную к ситуации физическую силу, что и стало причиной смерти парня.