Смерть украинки в польском хостеле: прокурор озвучил рабочие версии следствия

Об этом сообщил заместитель районного прокурора прокуратуры в г. Стараховице Кшиштоф Грудневський, передает "Укринформ" .



Прокурор назвал рабочими версиями следствия смерть по естественным причинам, избиение, повлекшее смерть, а также целенаправленное убийство.



В то же время последние версии чиновник назвал маловероятными, поскольку на теле умершей нет следов насильственной смерти.



"Мы рассматриваем разные версии. Сейчас мы еще не знаем, к смерти причастны другие лица, поскольку такая вероятность все еще есть", - сказал Грудневський.



По словам прокурора, пока правоохранители ожидают результатов вскрытия тела умершего и тогда определять, как действовать дальше.



Чиновник добавил, что считает дело "запутанной", поскольку нет свидетелей, которые рассказали бы, где женщина работала и делала накануне смерти, а потому придется опросить большое количество людей.



"Мы проверяем, где работала женщина. Одни утверждают, что она до недавнего времени работала, другие говорят, что она вообще нигде не работала. Известно лишь, что она оплатила проживание в хостеле до конца месяца", - сказал Грудневський.



Прокуратура пока устанавливает контакт с семьей умершего и решать, когда и как тело передадут для перевозки в Украину. По словам прокурора, до конца недели должен быть подготовлен полную документацию о причинах смерти женщины.

Напомним, 11 октября в городе Стараховице на юго-востоке Польши в хостеле обнаружили мертвой 51-летнюю гражданку Украины.