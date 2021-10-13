Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Криминал Смерть украинки в польском хостеле: прокурор озвучил рабочие версии следствия

Смерть украинки в польском хостеле: прокурор озвучил рабочие версии следствия

13 октября, 2021 среда
14:14
Криминал

Польские правоохранители расследуют смерть 51-летней гражданки Украины в хостеле города Стараховице, рассматривая несколько версий

Об этом сообщил заместитель районного прокурора прокуратуры в г. Стараховице Кшиштоф Грудневський, передает "Укринформ" .

Прокурор назвал рабочими версиями следствия смерть по естественным причинам, избиение, повлекшее смерть, а также целенаправленное убийство.

В то же время последние версии чиновник назвал маловероятными, поскольку на теле умершей нет следов насильственной смерти.

"Мы рассматриваем разные версии. Сейчас мы еще не знаем, к смерти причастны другие лица, поскольку такая вероятность все еще есть", - сказал Грудневський.

По словам прокурора, пока правоохранители ожидают результатов вскрытия тела умершего и тогда определять, как действовать дальше.

Чиновник добавил, что считает дело "запутанной", поскольку нет свидетелей, которые рассказали бы, где женщина работала и делала накануне смерти, а потому придется опросить большое количество людей.

"Мы проверяем, где работала женщина. Одни утверждают, что она до недавнего времени работала, другие говорят, что она вообще нигде не работала. Известно лишь, что она оплатила проживание в хостеле до конца месяца", - сказал Грудневський.

Прокуратура пока устанавливает контакт с семьей умершего и решать, когда и как тело передадут для перевозки в Украину. По словам прокурора, до конца недели должен быть подготовлен полную документацию о причинах смерти женщины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Польша
смерть
украинцы в Польше
украинцы за границей
Читайте также:
Зеленський Путін
title.author Виталий Портников
12 октября, 2021 вторник
Виталий Портников: Унижение Зеленского - это и есть сигнал Кремля
12 октября, 2021 вторник
Ломаченко сделал громкое заявление о реванше с Лопесом
Олена Овчиннікова
12 октября, 2021 вторник
В последнее время задумываюсь, почему бы не выступать под другим флагом, - украинская чемпионка заговорила о смене гражданства
Киев
+10
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.27
    Покупка 26.27
    Продажа 26.49
  • EUR
    Покупка 30.25
    Продажа 30.62
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
13 октября
16:11
Ярослав Железняк
С заключением Венецианской комиссии станет ясна позиция ЕС в отношении закона об олигархах, - Железняк
16:02
Из-за злоупотреблений: Минагро выступило за отмену бесплатной приватизации сельхозземли
16:02
Зенитное оружие, ракетный комплекс "Нептун", дроны, бронетехника: в Киеве началась выставка "Цифровое будущее армии"
15:55
гривна
Помощь ко Дню защитников Украины в размере до 1,5 тыс. грн получат 31 тыс. киевлян
15:53
PR
парфюм
Как парфюмерный рынок адаптировался к новым реалиям
15:49
Украинская медалистка Олимпиады-2020 объявила о завершении карьеры в 22 года
15:47
школа карантин
Шкарлет рекомендовал школам начать осенние каникулы с 18 октября
15:29
COVID-19
COVID-ситуация в Украине приближается к пиковым значениям, большинство реанимационных коек заняты, - Киевская школа экономики
15:25
Bayraktar
В Минобороны анонсировали начало строительства центра для обслуживания Bayraktar
15:13
Министр обороны Украины Андрей Таран
Таран о сообщении Бутусова про увольнение Бурбы: "Не хочу комментировать эту ложь"
15:08
У России отобрали медаль в исторической для Украины эстафете Олимпиады-2014
15:06
Итальянца не приняли в двух больницах Черновицкой области: он скончался по дороге в третью
14:57
электроэнергиия
Еврокомиссия приняла набор мер для противодействия росту мировых цен на энергоносители
14:35
Руслан Стефанчук
ВР изберет первого вице-спикера 19 октября, - Стефанчук
14:18
Красюк и Усик
Промоутер Усика отреагировал на предложение Фьюри отказаться от реванша с Джошуа
14:06
карантин
Четыре региона могут попасть в "красную" зону, - Киевская школа экономики
13:57
Укрзалізниця
Усиление карантина: Укрзализныця обнародовала новые правила пассажирских перевозок в "желтых" и "красных" зонах
13:35
PR
Ескулаб
"Ескулаб" дарит 12% скидки на все анализы к своему дню рождения
13:33
ЧМ-2022: Роналду побил мировой рекорд в матче за Португалию
13:32
В КГГА заявили, что говорить о начале в Киеве отопительного сезона рано
13:13
Дмитрий Кулеба
"Я готов к разговору": Кулеба обвинил Лаврова в попытке избежать "нормандской" встречи
13:00
Украина отказалась введение спецпошлины на импорт проводов
12:55
Форман заявил, что Фьюри и Уайлдер превзошли его легендарный бой с Али в "джунглях"
12:51
На юге Турции началась лесной пожар
12:50
На линии разграничения перехватили беспилотник производства РФ, с помощью которого обстреливали украинских военных
12:38
Центрэнерго
Наблюдательный совет "Центрэнерго" назначил нового и.о. председателя правления
12:32
Наталія Поклонська
Одну из главных лиц крымских коллаборационистов Поклонскую отправили послом РФ на острова возле Африки
12:22
ФИФА
На ЧМ-2022 введут революционные изменения в фиксации офсайда
12:18
ПриватБанк
ПриватБанк обновил месячные лимиты переводов с карты на карту
12:11
Ставили на бронетехнику некачественные гусеницы: СБУ разоблачила руководство предприятия Укроборонпрома на коррупции
11:45
Фьюри рассказал, что чувствовал во время нокдаунов от Уайлдера
11:45
Wizz Air
Из четырех городов: Wizz Air анонсировал 26 новых маршрутов из Украины
11:31
Денис Шмигаль
Правительство разрешило разрабатывать профстандарты на новые профессии
11:20
тест COVID-19
Великобритания предоставит Украине 21 млн фунтов стерлингов кредита на ПЦР-тесты
11:11
метро
В Киеве 15 октября возможно ограничение работы метро из-за футбольного матча
11:09
Экс-тренер сборной Украины призвал Петракова немедленно вернуть в команду Малиновского
10:56
Юрий Витренко
Нафтогаз начал предлагать бюджетным учреждениям фиксированную цену ниже рыночной до конца 2022 года, - Витренко
10:55
КГГА разорвала еще ряд договоров с перевозчиками: не будут уже более 230 маршруток
10:46
Промоутер назвал компонент, в котором Усик будет преобладает Фьюри и Уайлдера
10:36
ООН направит в Афганистан гуманитарную помощь
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV