Смерть тайваньского солдата разоблачает китайскую дилемму Киева, - POLITICO

Предлагаем перевод статьи POLITICO.

Гибель тайваньского солдата Джонатана Ценга в бою в Украине разоблачила напряженность в дипломатической позиции Киева по отношению к Китаю.

С одной стороны, некоторые украинские официальные лица отдали честь героизму 25-летнего Ценга, погибшего на прошлой неделе в Луганской области в бою против россиян. Он является первым солдатом из Восточной Азии, погибшим, борясь против оккупационных сил президента Владимира Путина.

Однако более сложный политический баланс для Украины зависит от мотивов Ценга. Многие тайванцы, как и сам Ценг, видят в конфликте универсальный элемент и проводят параллели между сопротивлением Тайваня против Китая и экзистенциальной борьбой против России.

Сложная ирония такого взгляда на конфликт состоит в том, что политические реалии заставляют президента Украины Владимира Зеленского занять осторожную позицию по отношению к авторитарному партнеру России – Китаю.

Зеленский прекрасно понимает, что не может рисковать, вызывая антагонизм с Китаем, и хочет остановить Пекин от еще большей поддержки или отправки оружия Путину. Наиболее показательно то, что Украина воздержалась во время голосования в ООН в прошлом месяце за важную резолюцию по злоупотреблениям Китая в отношении мусульманского уйгурского меньшинства. (Позже Киев изменил свою позицию, но слишком поздно, чтобы изменить результаты голосования). Дипломаты также отметили, что Китай – с его огромными инфраструктурными возможностями – имеет все шансы сыграть передовую роль в восстановлении разрушенных городов Украины.

"Тяжелая потеря"

Друг Ценга Сэмми Лин рассказал POLITICO, что на поездку в Украину Ценга вдохновили опасения за будущее Тайваня.

"Он пошел воевать, зная, что если он этого не сделает, то следующая битва может произойти на его родине", - сказал Лин, который поддерживал связь с Ценгом, когда тот находился в зонах боевых действий. "Когда он был на боевых выездах... я ободрял его, говоря, что понимаю его решение, что многие люди в его родной стране, и во всем мире, поддерживают его миссию".

Смерть Ценга стала шоком для Тайваня частично из-за того, что участие тайваньских добровольцев в украинском международном легионе и других силах в значительной степени осталось без должного внимания. Тайваньские СМИ сообщают, что около 10 бойцов с острова воюют в Украине.

Пройдя пятилетнюю военную подготовку на Тайване, Ценг прибыл в Украину в июне и два месяца назад присоединился к батальону "Карпатская Сечь".

Заместитель командира батальона Руслан Андрийко назвал смерть Ценга "тяжелой потерей" и выразил "большое уважение семье и Тайваню за такого сына".

"Оставить мирную жизнь, дом, семью, чтобы попасть в ад войны, грязи, дождь, мороз, холодный окоп, в котором под постоянными обстрелами и неделями без сна бьются горячие сердца собратьев... В таких условиях Джонатан провел свои последние дни", — написал Андрийко на своей странице в Facebook.

Си не берет трубку

Все это вряд ли изменит осторожную дипломатию Украины с Си Цзиньпином, даже несмотря на то, что китайский лидер даже не желает пообщаться с Зеленским.

"К сожалению, я не думаю, что случай с Ценгом, героем, пришедшим защищать мою страну, может изменить политику", — сказал Александр Мережко, глава комитета украинского парламента по внешней политике, в интервью POLITICO. "Я думаю, что материальные интересы играют решающую роль – а Китай является нашим крупнейшим торговым партнером".

Несмотря на необходимость оставаться в хороших отношениях с Китаем, Украина пока не смогла сломить "безграничную" дружбу между Москвой и Пекином. Действительно, с начала войны Си говорил по телефону и лично с Путиным, человеком, которого он называет своим лучшим другом, в то время как неоднократные попытки Украины наладить подобную связь оказались тщетными.

"Посредники Зеленского пытались попросить Китай организовать звонок с Си Цзиньпином сразу после начала войны. Но ответа не последовало", — сказал дипломат, осведомленный о ходе переговоров. "Но даже несмотря на это они очень осторожны, чтобы не сказать ничего критического в адрес Пекина".

Хотя на прошлой неделе Си Цзиньпин предостерег от угроз ядерного нападения, которые совершил Путин, и выразил российскому лидеру свои "вопросы" и "беспокойства" по поводу войны, Пекин по-прежнему заинтересован в поддержке российской экономики.

"Китай будет… твердо поддерживать Россию в сплочении и руководстве российским народом под руководством президента Путина для достижения стратегических целей развития вопреки всем трудностям", — заявил министр иностранных дел Ван И в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым вскоре после того, как он получил место в мощном китайском Политбюро во время съезда Коммунистической партии в прошлом месяце. "Любая попытка сдержать прогресс Китая и России закончится провалом. Китай готов к дальнейшему углублению сотрудничества с Россией на всех уровнях".

Параллельный конфликт

На прошлой неделе, находясь с визитом в Тайбэе, народный депутат Украины Николай Княжицкий подарил Президенту Тайваня Цай Инвеню традиционную вышиванку и выразил опасения по поводу схожести геостратегического положения его страны и Тайваня.

"Конечно, это другая ситуация, и все же она в определенной степени похожа, потому что это тоже авторитарный режим, которому нужно начать войну против демократической страны", — сказал он. "Украинский народ поддерживает Тайвань. Когда спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приезжала сюда, весь украинский народ смотрел телевизор, весь украинский народ переживал за Тайвань".

В знак солидарности Тайвань предоставил Украине гуманитарную помощь на сумму более 30 млн долларов США и присоединился к санкциям против Москвы.

"Наблюдая за кровавой бойней российского вторжения, Тайвань гордится тем, что играет определенную роль в усилиях по оказанию помощи украинцам в их борьбе за защиту своей страны и свободы", — заявила президент Цай Инвэн в сентябре. "Мы должны научиться играть по авторитарным правилам".

Сам Ценг ясно осознавал параллельную причину. Незадолго до своей смерти он опубликовал в Facebook значок с украинско-тайваньскими флагами, который он прикрепил к своей форме.

Он добавил: "Надеюсь, не опозорить Вооруженные силы Тайваня".