Смерть Сталина? Радослав Сикорский саркастически отреагировал на отмену заявления Путина
Депутат Европарламента от Польши Радослав Сикорский опубликовал кадр из фильма "Смерть Сталина"
Об этом польский политик, бывший министр национальной обороны РП, эксруководитель внешнеполитического ведомства Польши и маршалек (спикер. - Ред.) сейма Радослав Сикорский написал в Twitter, реагируя на внезапную отмену анонсированного обращения Путина.
Он опубликовал кадр из фильма "Смерть Сталина" и саркастически подписал его: "А может есть что-то, чего мы еще не знаем?".
- Вечером 20 сентября анонс обращения Путина исчез с пропагандистских сайтов. В комментариях говорят, что президента РФ "мобилизовали".
- Напомним, 20 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Путин хочет поскорее закончить войну в Украине, но понимает, что ему придется уйти со всех оккупированных территорий.
- 20 сентября Госдума ввела в Уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация" и "военное положение".
- Новость 20 сентября о "референдумах" и "мобилизации" в РФ резко обрушила акции на Московской бирже.
- Российский оппозиционер Дмитрий Гудков считает, что всеобщая мобилизация в России закончится протестами, потому что воевать за главу Кремля Владимира Путина никто не захочет.
- Вечером 20 сентября глава комитета госдумы РФ по обороне и один из авторов поправок о введении в УК РФ понятий "мобилизация", "военное положение" и "военное время" Андрей Картаполов заявил, что общей мобилизации не будет.
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