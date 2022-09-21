Об этом польский политик, бывший министр национальной обороны РП, эксруководитель внешнеполитического ведомства Польши и маршалек (спикер. - Ред.) сейма Радослав Сикорский написал в Twitter, реагируя на внезапную отмену анонсированного обращения Путина.

Он опубликовал кадр из фильма "Смерть Сталина" и саркастически подписал его: "А может есть что-то, чего мы еще не знаем?".

Вечером 20 сентября анонс обращения Путина исчез с пропагандистских сайтов. В комментариях говорят, что президента РФ "мобилизовали".

Напомним, 20 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Путин хочет поскорее закончить войну в Украине, но понимает, что ему придется уйти со всех оккупированных территорий.

20 сентября Госдума ввела в Уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация" и "военное положение".

Новость 20 сентября о "референдумах" и "мобилизации" в РФ резко обрушила акции на Московской бирже.

Российский оппозиционер Дмитрий Гудков считает, что всеобщая мобилизация в России закончится протестами, потому что воевать за главу Кремля Владимира Путина никто не захочет.

Вечером 20 сентября глава комитета госдумы РФ по обороне и один из авторов поправок о введении в УК РФ понятий "мобилизация", "военное положение" и "военное время" Андрей Картаполов заявил, что общей мобилизации не будет.