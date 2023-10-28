"Смерть" Путина – это предвыборная технология, - Данилов

Об этом он сказал в эфире телемарафона .

Данилов считает, что такие слухи – это спецоперация Кремля, готовящего предвыборную кампанию Путина.

Он напомнил, что в марте 2024 года у России будут выборы, на которых диктатор ожидаемо "победит".

"Сейчас по разрабатываемым ими технологиям – обращают внимание на него, потом как Христос воскрес, так и у них Путин должен воскреснуть и должен начинать тур по всей России", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что рано или поздно Путин умрет. Также он добавил, что такой процесс в скором времени состоится.