"Смерть" Путина – это предвыборная технология, - Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что вброс о якобы смерти российского диктатора Владимира Путина является частью предвыборной кампании
Об этом он сказал в эфире телемарафона .
Данилов считает, что такие слухи – это спецоперация Кремля, готовящего предвыборную кампанию Путина.
Он напомнил, что в марте 2024 года у России будут выборы, на которых диктатор ожидаемо "победит".
"Сейчас по разрабатываемым ими технологиям – обращают внимание на него, потом как Христос воскрес, так и у них Путин должен воскреснуть и должен начинать тур по всей России", – сказал Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что рано или поздно Путин умрет. Также он добавил, что такой процесс в скором времени состоится.
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