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Главная война с Россией Смерть Путина – это очередная спецоперация России, - генерал Маломуж
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Смерть Путина – это очередная спецоперация России, - генерал Маломуж

30 мая, 2022 понедельник
17:20
война с Россией Николай Маломуж

Экс-глава Службы внешней разведки генерал Николай Маломуж считает, что информация Британских СМИ о том, что Путин, возможно, уже мертв и его место занял двойник – это информация от России для разведки Великобритании по реализации поддержки имиджа Путина

Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на "Эспрессо".

"Россия давно запускает фейки, а потом их опровергает. Для того чтобы сориентировать Запад на операции и сказать, что это провокация против РФ. Это вызов огню на себя, а дальше опровергнуть. Лавров уже заявил, что это фейк. Что Путин силен и здоров и каждый день появляется на экранах и управляет процессом.Понятно, если привлечены зарубежные СМИ, с подачи агентуры России - информация соответственно и будет расшифрована.Посылка была на спецслужбы, например, на МИ-6 - разведку Великобритании, другие спецслужбы . Это реализуется для поддержки имиджа Путина", - сказал Маломуж.

Генерал также добавил, что тема здоровья Путина так много возникает потому, что есть спекуляции и информационные ссылки.

"Есть информационные ссылки и есть желание. А самое главное - люди ожидают такого формата. На сегодняшний день скрыть что-то очень тяжело, даже в окружении Путина в Кремле. Поэтому в данной ситуации информация не подтверждается. Разумеется, мы должны воспринимать как очередную спецоперацию. Есть заинтересованные лица, как в Кремле, так и за пределами. Будем ожидать реальных событий и соответственно последствий от таких ситуаций, связанных с политическим руководством России, включая Путина", - отметил Маломуж.

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