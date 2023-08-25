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Смерть Пригожина ослабила Путина, - Резников

25 августа, 2023 пятница
20:14
Война с Россией

Смерть предводителя наемников ЧВК Вагнера Евгения Пригожина ослабила президента России Владимира Путина и показала миру, что ему нельзя доверять

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет Welt.

"Смерть Пригожина ослабила Путина. Потому что это показало миру: если Путин заключит любое соглашение с кем-то и нарушит это соглашение, значит, ему больше нельзя доверять", - сказал Резников.

По его словам, это поведение бандитов, и Кремль ведет себя как бандиты, как преступники.

Резников считает, что смерть Пригожина не повлияет на ход войны: "На самом деле больше нет группы Вагнера, которую вы могли считать серьезной силой год назад. Они сломаны".

Что известно об авиакатастрофе с Пригожиным

23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer , известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера и его правая рука Дмитрий Уткин. Есть несколько версий об авиатроще: 1) самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса С-300; 2) сбили с ПВО; 3) взрыв произошел на самом борту.

После таких событий на аэродром "Мачулищи" из России прилетел Ил-76, полет оказался первым за последние месяцы. В мониторинговой группе "Белорусские Гаюн" отмечали, что "следует внимательно следить за активностью в районе лагеря ПВК Вагнера в с. Мета, а также в Осиповичах и других локациях, где были замечены наемники".

Украинский Центр национального сопротивления отмечал активность среди вагнеровцев, они пытались покинуть лагеря в Беларуси и выехать в Россию. Колонны, вероятно, направлялись в направлении границы, но белорусские спецслужбы пытались препятствовать выезду техники.

А движение "Вагнер играй" предполагало возможный второй "Марш справедливости" на Москву.

После этого Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" по поводу причин авиакатастрофы, в которой считается погибшим основатель ЧВК.

По одной из версий росСМИ, в шасси самолета, перевозившего Пригожина, было заложено взрывное устройство, которое детонировало в нужный момент, оторвав крыло и стабилизатор.

В свою очередь Владимир Зеленский подчеркнул , что Украина не причастна к падению самолета Пригожина и пошутил, что это "не та помощь с самолетами, которую просила Украина".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает , что после вероятной смерти Пригожина, вагнеровцы продолжат заниматься дестабилизацией стран, граничащих с Беларусью.

В Соединенных Штатах же убеждены, что самолет, пассажирами которого указывалась верхушка ЧВК Вагнера, вероятно, сбила ракета с территории России.

Российский диктатор тоже отреагировал на гибель Пригожина. Он назвал предводителя вагнеровцев "человеком сложной судьбы", который умеет добиваться "нужных результатов", но и совершал "серьезные ошибки".

Прокомментировал инцидент и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь .

Мир
Россия
Владимир Путин
Алексей Резников
Евгений Пригожин
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