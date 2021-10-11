Смерть Полякова: в МВД подтвердили наличие метадона в крови нардепа
В крови народного депутата Антона Полякова, умершего 8 октября, нашли метадон
Об этом заявил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко в эфире Украины 24.
"Из новых данных единственное, что можно сказать, что судебно-медицинские эксперты сообщили следствию, что в организме погибшего, кроме небольшой дозы алкоголя, есть такое вещество как метадон. Но какой именно метадон, когда он попал в организм, относительно времени смерти и как это могло непосредственно повлиять на смерть потерпевшего, - еще будет устанавливаться", - сказал он.
Шевченко добавил, что рассматривается две версии произошедшего.
"Версии две - либо был преступный характер смерти, либо нет. Или он сам принял препарат, который возможно стал причиной смерти, или его отравили", - сказал он.
- Напомним, народного депутата Антона Полякова нашли мертвым 8 октября.
- Причиной смерти народного депутата Антона Полякова названа острая коронарная недостаточность и острая ишемическая болезнь сердца.
- Начальник полиции Киева Иван Выговский назвал главные версии смерти нардепа депутатской группы "За будущее" Антона Полякова.
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