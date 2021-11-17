Смерть патрульного в Луганской области: задержанному полицейскому сообщили о подозрении
Полицейскому, подозреваемому в убийстве патрульного в Рубежном, сообщили о подозрении
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Так, следователи ДБР объявили 24-летнему полицейскому о подозрении в убийстве патрульного.
Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
- Напомним, во вторник, 16 ноября, в городе Рубежное Луганской области в полицейском отделении обнаружили тело 24-летнего патрульного. Подозреваемый в убийстве был задержан.
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