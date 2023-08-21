Смерть нацгвардейца на блокпосте в Киеве: дело Тандыра передано в суд

Об этом сообщила пресс-служба Госбюро расследований.

"Всего за время расследования проведено 18 экспертиз, среди которых судебно-медицинские, химические, технические и другие", – говорится в сообщении.

В ДБР отметили, что судья Тандыр пытался подделать биологические образцы, чтобы скрыть в них следы алкоголя. Однако экспертизы подтвердили наличие алкоголя в крови судьи на момент совершения ДТП, отметили правоохранители.

"По результатам автотехнической, трасологической и технической экспертиз доказаны нарушения Правил дорожного движения, несоблюдение запретов дорожных знаков и значительное превышение скорости на момент столкновения", - отметили в ДБР.

Судья подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекших смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Что известно о ДТП с нацгвардейцем

В мае правоохранители сообщили о подозрении судье Алексею Тандыру по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб нацгвардеец . Утверждалось, что водитель был под хмельком. Сам судья отрицал , что употреблял алкоголь за рулем.

Печерский районный суд Киева отправил судью Тандыра под стражу до 21 июля без возможности внесения залога. Прокуратура также направила обращение в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на содержание судьи Тандыра под стражей. Позже ВРП отстранила судью Тандыра от совершения правосудия.

19 июня суд рассмотрел апелляцию на решение о мере пресечения Тандыру и оставил подозреваемого в СИЗО .

11 июля экспертиза установила , что судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр, сбивший насмерть военного в столице, был в состоянии алкогольного опьянения. Также установлено, что в момент ДТП авто двигалось со скоростью 100 км/час.

3 августа ДБР завершило досудебное расследование по делу судьи и предоставило материалы для ознакомления стороне защиты.

18 августа Тандыру продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 9 сентября.

Примечание: Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.