Об этом он написал в Telegram.

"Смерть мобилизованного украинца, скончавшегося по прибытии в воинскую часть, – необходимо справедливое расследование. Любую ситуацию такого рода я беру на личный контроль", – заявил омбудсмен.

Лубинец информирует, что направил письма государственным структурам для получения необходимой информации о смерти одного из жителей поселка Ширяево в Одесской области.

В настоящее время правоохранители устанавливают фактические причины смерти мобилизованного с недостатками здоровья в день прибытия в воинскую часть.

Как отметил омбудсмен, досудебное следствие должно установить законность призыва на военную службу с учетом его состояния здоровья и своевременность предоставления мужчине квалифицированной медицинской помощи после приступа эпилепсии.

"В случае выявления нарушений в соответствии с законодательством – виновные должны быть наказаны. Ведь безнаказанность приводит к новым правонарушениям", – подчеркнул Лубинец.

Напомним, вчера мы писали, что Территориальный центр комплектации и соцподдержки в городе Березовка в Одесской области мобилизовал мужчину, который имел инвалидность с детства. Вскоре после прибытия в воинскую часть он умер из-за приступа эпилепсии.

Сообщалось, что местный военком Александр Стахов самостоятельно согласовал призыв 29-летнего Бориса в ускоренном режиме. Также, по его словам, мобилизацией занимался майор, лично знавший погибшего.

Что известно о ситуации с ТЦК и СП

После публикации расследования журналистов "Украинской правды" "Батальон "Испания" о приобретении виллы начальником Одесского областного территориального центра комплектования Евгением Борисовым в конце 2022 года власти начали проверки ТЦК и СП. Борисов приобрел виллу на испанском курорте Марбелья4. Недвижимое имущество начальник Одесского ТЦК зарегистрировал не на себя, а на мать-пенсионерку, которая стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи.

В ОК "Юг" отреагировали на поездку начальника Одесского ТЦК за границу: "Было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен". Однако президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с начальником Одесского ТЦК Евгением Борисовым и поручил его уволить.

28 июня стало известно, что Евгений Борисов больше не занимает должность начальника Одесского ТЦК. Впоследствии Минобороны пообещало жестко реагировать и привлечь к ответственности военных за недостойное поведение.

4 июля стало известно, что главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный назначил нового руководителя Одесского ТЦК. Им стал полковник Александр Охрименко.

Рабочие группы Минобороны получили более 2,3 тыс. обращений от граждан по коррупции в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Государственное бюро расследований объявило 21 подозрение.

27 июля Государственное бюро расследований разоблачило руководителей областного и районного военкоматов в Ровенской области, избивших военного и издевавшихся над ним. Также у одного из чиновников нашли наркотики. Через два дня суд поместил за решетку главу Ровенского областного ТЦК и СП, подозреваемого в избиении военнослужащего.

Также СБУ задержала чиновника военкомата в Полтавской области, который за взятки мог помогать мужчинам уклоняться от службы в армии.

Кроме того, прокуратура расследует незаконное обогащение руководителя Днепропетровского областного центра комплектования и социальной поддержки – проведены обыски.

1 августа прокуратура провела почти 100 обысков в военкоматах 11 областей, где обнаружили схему избегания призыва на военную службу. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил , что в военкоматах должны работать люди, имеющие достоинство и видевшие войну, понимающие ценность защиты Украины, а не "цену решения".

Впоследствии на злоупотреблении должностными обязанностями разоблачили военнослужащих Полтавщины, Черкасщины и Киева .