Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Смерть мобилизованного с эпилепсией в Одесской области: омбудсмен заявил о необходимости справедливого расследования

Смерть мобилизованного с эпилепсией в Одесской области: омбудсмен заявил о необходимости справедливого расследования

8 августа, 2023 вторник
13:05
Общество

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что берет под личный контроль расследование смерти мобилизованного украинца с эпилепсией в Одесской области

Об этом он написал в Telegram.

"Смерть мобилизованного украинца, скончавшегося по прибытии в воинскую часть, – необходимо справедливое расследование. Любую ситуацию такого рода я беру на личный контроль", – заявил омбудсмен.

Лубинец информирует, что направил письма государственным структурам для получения необходимой информации о смерти одного из жителей поселка Ширяево в Одесской области.

В настоящее время правоохранители устанавливают фактические причины смерти мобилизованного с недостатками здоровья в день прибытия в воинскую часть.

Как отметил омбудсмен, досудебное следствие должно установить законность призыва на военную службу с учетом его состояния здоровья и своевременность предоставления мужчине квалифицированной медицинской помощи после приступа эпилепсии.

"В случае выявления нарушений в соответствии с законодательством – виновные должны быть наказаны. Ведь безнаказанность приводит к новым правонарушениям", – подчеркнул Лубинец.

Напомним, вчера мы писали, что Территориальный центр комплектации и соцподдержки в городе Березовка в Одесской области мобилизовал мужчину, который имел инвалидность с детства. Вскоре после прибытия в воинскую часть он умер из-за приступа эпилепсии.

Сообщалось, что местный военком Александр Стахов самостоятельно согласовал призыв 29-летнего Бориса в ускоренном режиме. Также, по его словам, мобилизацией занимался майор, лично знавший погибшего.

Что известно о ситуации с ТЦК и СП

После публикации расследования журналистов "Украинской правды" "Батальон "Испания" о приобретении виллы начальником Одесского областного территориального центра комплектования Евгением Борисовым в конце 2022 года власти начали проверки ТЦК и СП. Борисов приобрел виллу на испанском курорте Марбелья4. Недвижимое имущество начальник Одесского ТЦК зарегистрировал не на себя, а на мать-пенсионерку, которая стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи.

В ОК "Юг" отреагировали на поездку начальника Одесского ТЦК за границу: "Было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен". Однако президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с начальником Одесского ТЦК Евгением Борисовым и поручил его уволить.

28 июня стало известно, что Евгений Борисов больше не занимает должность начальника Одесского ТЦК. Впоследствии Минобороны пообещало жестко реагировать и привлечь к ответственности военных за недостойное поведение.

4 июля стало известно, что главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный назначил нового руководителя Одесского ТЦК. Им стал полковник Александр Охрименко.

Рабочие группы Минобороны получили более 2,3 тыс. обращений от граждан по коррупции в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Государственное бюро расследований объявило 21 подозрение.

27 июля Государственное бюро расследований разоблачило руководителей областного и районного военкоматов в Ровенской области, избивших военного и издевавшихся над ним. Также у одного из чиновников нашли наркотики. Через два дня суд поместил за решетку главу Ровенского областного ТЦК и СП, подозреваемого в избиении военнослужащего.

Также СБУ задержала чиновника военкомата в Полтавской области, который за взятки мог помогать мужчинам уклоняться от службы в армии.

Кроме того, прокуратура расследует незаконное обогащение руководителя Днепропетровского областного центра комплектования и социальной поддержки – проведены обыски.

1 августа прокуратура провела почти 100 обысков в военкоматах 11 областей, где обнаружили схему избегания призыва на военную службу. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил , что в военкоматах должны работать люди, имеющие достоинство и видевшие войну, понимающие ценность защиты Украины, а не "цену решения".

Впоследствии на злоупотреблении должностными обязанностями разоблачили военнослужащих Полтавщины, Черкасщины и Киева .

Новости
Криминал
Одещина
мобилизация
Война с Россией
Военные новости
Читайте также:
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
6 августа, 2023 воскресенье
"Должен приползти на коленях". Песков и Медведев против мирных переговоров с Украиной
7 августа, 2023 понедельник
После деоккупации всех территорий Украине не нужны никакие переговоры с Россией, - дипломат Чалый
На Миколаївщині оголосили підозру жінці, яка збирала розвіддані про візит Зеленського для спецслужб РФ
7 августа, 2023 понедельник
В Николаевской области объявили подозрение женщине, которая собирала разведданные о визите Зеленского для спецслужб РФ
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.87
    Покупка 36.87
    Продажа 37.58
  • EUR
    Покупка 40.66
    Продажа 41.68
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
8 августа
13:36
Эксклюзив
"Возле Крыма корабли РФ не чувствуют себя в безопасности": ВМС Украины
13:32
В Одессе продолжили работу кафе и ресторанов
13:25
Марс
На Марсе сокращается продолжительность суток
13:22
Лига чемпионов: Матч между АЕК и загребским "Динамо" перенесли из-за убийства фаната
13:22
ГУР в зоне боевых действий тестирует новый украинский беспилотник SpyGun
13:16
ЮНЕСКО
ЮНЕСКО готовит отчет о поврежденных россиянами объектах культурного наследия в Одессе. Он станет доказательством в международных судах
13:11
В ОП подвели итоги саммита в Джидде и рассказали об алгоритме реализации украинской Формулы мира
13:11
В Австрии на одном из самых больших оркестровых фестивалей мира выступит Киевский симфонический оркестр
13:04
В Италии презентуют украинский фильм "Памфир"
13:00
Партнерский материал
Выбирай украинское: как маркетплейс SHOPPING.UA объединил отечественных производителей и покупателей
12:52
В генштабе Эстонии оценили шансы ВСУ к зиме прорваться через оборону России
12:45
Несмотря на риски, европейские трейдеры начали хранить газ в Украине, - Reuters
12:38
Эксклюзив
"Будут адскими для России": в Воздушных Силах надеются, что у украинских пилотов появятся ракеты Taurus
12:31
Минобороны Польши направило еще 1 тыс. военных к границе с Беларусью
12:19
Пытал украинцев в херсонском изоляторе: задержан коллаборант, который присягнул РФ
12:11
Zoom
Отменили дистанцию: Zoom приказала работникам вернуться в офисы
12:09
OPINION
Родственники погибших не могут смириться с потерей
12:08
В Минэкономики надеются через 10 лет разминировать и вернуть в использование 80% земельных угодий
11:52
Вагнеровцы в Беларуси строят новый лагерь на границе с Украиной, - Центр нацсопротивления
11:39
Обновлено
В Покровске завершили разбор завалов после российского удара: погибли 7 человек, 88 получили ранения
11:30
Российская армия ударила по Никольскому на Херсонщине: ранена женщина
11:14
После саммита в Джидде Ван И заверил Лаврова, что Китай остается беспристрастным по поводу войны в Украине
11:13
Tesla авто
В компании Tesla сменился финдиректор
11:10
В Донецкой области СБУ разоблачила участниц агентурной сети, собиравших данные об ВСУ
11:05
Постпред США при ОБСЕ уточнил, какие гарантии безопасности может получить Украина
10:59
Вряд ли ОБСЕ будет местом для мирных переговоров между РФ и Украиной, – постпред США
10:50
Эксклюзив
"Уникальная работа": командир роты БПЛА рассказал, как его подразделение уничтожает вражеские танки на Купянском направлении
10:44
Армия РФ обстреляла 8 областей Украины в сутки: 12 человек погибли, 93 ранены
10:40
Обзор
Друзья Путина обходят санкции, Китай обещает России быть беспристрастным, а Беларусь усиливает напряжение в Польше и Литве. Акценты мировых СМИ 8 августа
10:37
Россияне обстреляли поселок на Харьковщине: пострадали двое мужчин
10:36
Украина до конца года получит $240 млн на нужды гуманитарного разминирования
10:27
Фермеры в 6 областях Украины могут получить от USAID семена озимого рапса: как подать заявку
10:25
"Это попытки взорвать мандат": 4 страны-участницы Римского устава озабочены уголовными делами РФ против прокурора и судей МКС
10:15
Кадр из фильма "20 дней в Мариуполе"
В результате атаки РФ по Покровску 7 августа ранение получил герой фильма "20 дней в Мариуполе"
10:07
OPINION
Почему никого не волнует, что делать после войны с "батальоном Монако"?
10:05
Курс валют на 8 августа: евро снова растет
09:59
Июльский импорт Китая из России упал впервые с февраля 2021 года
09:56
В Запорожье из-за российских обстрелов загорелся дом: пострадала 83-летняя женщина
09:51
Эксклюзив
танк Аbrams M1
Первые 30 танков Abrams должны обеспечить логистику ВСУ, - Згурец
09:48
Британская разведка объяснила цель Путина в обеспечении Росгвардии тяжелым вооружением
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV