Смерть мэра Кривого Рога: полиция определила самоубийство основной версией

Об этом сообщил заместитель начальника управления Главного следственного управления Нацполиции Николай Батюк, передает Радио Свобода.



Следователи исключили версию об умышленном убийстве или инсценировке самоубийства.



"Главное следственное управление рассматривает основными версиями самоубийство, совершенное по мотивам, которые могут быть связаны с личной жизнью Павлова и его пребыванием на посту мэра. Также не исключается версия доведения до самоубийства", - сказал Батюк.

По его словам, следователи провели экспертизы, согласно которым смерть наступила в результате огнестрельного ранения грудной клетки с повреждением сердца, легких и ребер, выстрел был произведен с близкого расстояния.



Экспертиза не установила наличия в крови мэра алкогольных или наркотических веществ.

Батюк добавил, что по делу о факте гибели Павлова допросили более 180 человек.

В Нацполиции добавили, что 7 сентября прошли обыски в рамках изучения версий смерти, у лиц, "которые могут владеть информацией о мотивах" совершения Павловым самоубийства или же о доведения его до самоубийства.