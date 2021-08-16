Смерть мэра Кривого Рога: полиция не исключила версию о доведении до самоубийства
Полиция рассматривает версию о возможном доведении до самоубийства городского головы Кривого Рога Константин Павлова
Об этом заявил на брифинге заместитель начальника полиции в Днепропетровской области Олег Слипчук, сообщает РБК-Украина,
На вопрос журналиста о том, рассматривают версию доведения до самоубийства, Слипчук сказал: "Да, не исключается и такая версия".
"Любая версия будет сейчас проверяться. Относительно оружия назначена комплексная экспертиза", - сообщил он.
- Напомним, в селе Вольное под Кривым Рогом 15 августа обнаружили тело криворожского городского головы Константина Павлова.
- Правоохранители начали уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) УК Украины .
- Советник мэра Кривого Рога Андрей Гальченко не верит в самоубийство начальника.
- Директор Депаратменту по коммуникациям МВД Артем Шевченко заявил, что является три версии гибели Павлова : убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием.
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