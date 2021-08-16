Смерть мэра Кривого Рога: полиция не исключила версию о доведении до самоубийства

Об этом заявил на брифинге заместитель начальника полиции в Днепропетровской области Олег Слипчук, сообщает РБК-Украина,

На вопрос журналиста о том, рассматривают версию доведения до самоубийства, Слипчук сказал: "Да, не исключается и такая версия".

"Любая версия будет сейчас проверяться. Относительно оружия назначена комплексная экспертиза", - сообщил он.