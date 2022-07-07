Смерть и героизм защитников Северодонецка дали Украине возможность применять на фронте HIMARS, – военный эксперт Жирохов

Об этом в комментарии "Эспрессо" рассказал военный эксперт, историк, автор книг и статей по истории локальных конфликтов XX века. Михаил Жирохов.

"С военной точки зрения уход из Лисичанска был очень правильным. Я не назову это выравниванием линии фронта - слишком это отгоняет "арестовщиной". Но то, что после прорыва у Золотого из Лисичанска нужно отходить - это было очевидно всем, кто понимает хоть что-то в военном деле.

То, что Вооруженные силы Украины столько удержались в Северодонецке – это огромный плюс в плане времени. Смерть погибших в Северодонецке дала возможность подготовить вскоре пришедшие расчеты HIMARS, M777, M105 и так далее. Все это дали они – ребята, которые дрались за Северодонецк. Они завоевывали для нас время", – подчеркнул Жирохов.

Военный эксперт отмечает – время украинцам нужно, чтобы подготовить военных, которые смогут пользоваться западными образцами вооружений. Он считает, что мощные результаты от применения западного оружия, которых с нетерпением ждут украинцы, на фронте ощутят еще не скоро.

"Для того чтобы использовать это оружие, нам нужны подготовленные расчеты. А чтобы подготовить расчеты нужно выдергивать из строевых частей кадровых военных и отправлять на подготовку в Польшу, Литву и другие страны. На это идет не одна неделя. И рассказы, якобы за неделю можно освоить HIMARS или еще что-то – это все, мягко говоря, ерунда.

Больше поставок – это больше подготовленных расчетов. Для их подготовки нужно снимать людей с фронта и заменить их мобилизованными. А у мобилизованных не всегда есть подготовка или мотивация. Поэтому речь может идти об определенном ослаблении фронта. То есть здесь все взаимосвязано и идет не так просто. Запад сейчас может залить Украину оружием, американцы говорят о том, что они могут передать все оружие, находящееся на вооружении американских частей в Польше и Румынии, хоть завтра. Но у нас пока некому воевать этим оружием", – отметил эксперт.

Кроме того, Жирохов скептически относится к высказываниям, что следует предоставить Украине несколько десятков реактивных систем залпового огня HIMARS и ситуацию на фронте мгновенно переломят.

"Раньше говорили, что гаубицы М-777 – это "вундерваффе", сейчас HIMARS, завтра это будет противовоздушная оборона Patriot, а послезавтра – самолеты F16. Протяженность фронта – почти 2,5 тыс. км. Можно поделить и посчитать, сколько нам нужно "Хаймерсов", чтобы начать контрнаступление по всему фронту. Сейчас, за неимением подготовленных расчетов, американские советники разработали мобильную артиллерийскую систему - то есть мобильные артиллерийские группы, которые выныривают на том или ином участке фронта, наносят удары и уходят. линии фронта "хаймерсами", стоит сосчитать все наши "ураганы" и "грады", – тогда поймете, сколько нам всего еще нужно", – подчеркнул Михаил Жирохов.

Напомним, 29 июня экс-командующий армией США в Европе Бен Годжес рассказал , сколько систем HIMARS нужно Украине, чтобы отбросить россиян на позиции 23 февраля.

По мнению военного эксперта Сергея Згурца, зарубежная техника может подойти вовремя и желательно, чтобы она поступала раньше. Пока мы ведем боевые действия, опираясь на потенциал советского вооружения, ограниченно, но эффективно используем HIMARS .

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