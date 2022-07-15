Смерть британца в "ДНР". Семья погибшего обвинила Россию
Семья британца Пола Ури обвинила в его смерти правительство России и тех, кто непосредственно держал его в плену
Об этом сообщает BBC.
По словам родных Ури, им точно известно, что в момент задержания у Пола при себе был инсулин, поскольку он страдал диабетом 1-го типа. Сепаратисты не могли не знать, что это за средство и при каком диагнозе его прописывают.
Они также отказывались пускать к пленникам представителей Красного Креста и других международных гуманитарных организаций, которые несколько раз старались проверить, в каких условиях содержатся британцы.
Это свидетельствует, считает семья, что условия содержания были ужасающими, и сепаратисты не хотели, чтобы об этом узнали. Родные Пола Ури заявили, что власти в Лондоне совместно с Красным Крестом делали все возможное для его освобождения, но их неоднократные запросы не удовлетворялись.
Семья хочет вернуть тело Пола в Британию, однако правозащитники считают, что шансов на это мало. В этом случае с помощью судмедэкспертизы в Британии можно точно установить причины смерти Ури. Родственники подозревают, что его могли пытать, и именно это может быть главной причиной нежелания "ДНР" вернуть тело родным.
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