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Главная война с Россией Смерть британца в "ДНР". Семья погибшего обвинила Россию

Смерть британца в "ДНР". Семья погибшего обвинила Россию

15 июля, 2022 пятница
18:14
война с Россией

Семья британца Пола Ури обвинила в его смерти правительство России и тех, кто непосредственно держал его в плену

Об этом сообщает BBC.

По словам родных Ури, им точно известно, что в момент задержания у Пола при себе был инсулин, поскольку он страдал диабетом 1-го типа. Сепаратисты не могли не знать, что это за средство и при каком диагнозе его прописывают.

Они также отказывались пускать к пленникам представителей Красного Креста и других международных гуманитарных организаций, которые несколько раз старались проверить, в каких условиях содержатся британцы.

Это свидетельствует, считает семья, что условия содержания были ужасающими, и сепаратисты не хотели, чтобы об этом узнали. Родные Пола Ури заявили, что власти в Лондоне совместно с Красным Крестом делали все возможное для его освобождения, но их неоднократные запросы не удовлетворялись.

Семья хочет вернуть тело Пола в Британию, однако правозащитники считают, что шансов на это мало. В этом случае с помощью судмедэкспертизы в Британии можно точно установить причины смерти Ури. Родственники подозревают, что его могли пытать, и именно это может быть главной причиной нежелания "ДНР" вернуть тело родным.

  • 15 июля в террористической "ДНР" скончался пленный гражданин Великобритании.
  • 1 июля стало известно, что в "ДНР" хотят приговорить к смертной казни еще двух британцев.
  • Плененный боевиками "ЛДНР" британец Аслин в июне сообщил родным, что его скоро казнят.
  • 9 июня террористы "ДНР" приговорили к казни трех иностранных добровольцев, оборонявших Украину в составе ВСУ.
  • В тот же день МИД Великобритании отреагировал на "приговор" террористов "ДНР". В Британии считают, что это фиктивный приговор, совершенно не имеющий законности.
  • 10 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил решение фиктивного суда так называемой ДНР относительно казни трех иностранцев, воевавших на стороне ВСУ.

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