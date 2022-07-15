Об этом сообщает BBC.

По словам родных Ури, им точно известно, что в момент задержания у Пола при себе был инсулин, поскольку он страдал диабетом 1-го типа. Сепаратисты не могли не знать, что это за средство и при каком диагнозе его прописывают.

Они также отказывались пускать к пленникам представителей Красного Креста и других международных гуманитарных организаций, которые несколько раз старались проверить, в каких условиях содержатся британцы.

Это свидетельствует, считает семья, что условия содержания были ужасающими, и сепаратисты не хотели, чтобы об этом узнали. Родные Пола Ури заявили, что власти в Лондоне совместно с Красным Крестом делали все возможное для его освобождения, но их неоднократные запросы не удовлетворялись.

Семья хочет вернуть тело Пола в Британию, однако правозащитники считают, что шансов на это мало. В этом случае с помощью судмедэкспертизы в Британии можно точно установить причины смерти Ури. Родственники подозревают, что его могли пытать, и именно это может быть главной причиной нежелания "ДНР" вернуть тело родным.

15 июля в террористической "ДНР" скончался пленный гражданин Великобритании.

1 июля стало известно, что в "ДНР" хотят приговорить к смертной казни еще двух британцев.

Плененный боевиками "ЛДНР" британец Аслин в июне сообщил родным, что его скоро казнят.

9 июня террористы "ДНР" приговорили к казни трех иностранных добровольцев, оборонявших Украину в составе ВСУ.

В тот же день МИД Великобритании отреагировал на "приговор" террористов "ДНР". В Британии считают, что это фиктивный приговор, совершенно не имеющий законности.

10 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил решение фиктивного суда так называемой ДНР относительно казни трех иностранцев, воевавших на стороне ВСУ.

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