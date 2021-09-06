Смерть белорусского активиста Шишова в Киеве: полиция привлекла к расследованию международных экспертов
Правоохранители привлекли международных экспертов к расследованию дела о гибели белорусского активиста Виталия Шишова
Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" .
"Я бы предоставил право объявления результатов расследования именно полиции. Могу сказать, что полиция сейчас привлекла международных экспертов для рецензий заключений полученных экспертиз. Когда будут получены выводы, мы объявим информацию, которая есть", - отметил министр.
Отвечая на вопрос, понятно ли, было это убийство или самоубийство, Монастырский сказал: "Для следствия понятно, но пусть все-таки скажет именно следствие".
- Напомним, 2 августа Виталий Шишов вышел на прогулку в Киеве и не вернулся
- 3 августа его нашли повешенным в парке.
- В Белорусском доме, чьим соучредителем был Виталий Шишов, заявили о слежке за ним.
- Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что по поводу слежки в полицию не обращались.
- Прокуратура начала расследовать дело, квалифицировав его как умышленное убийство.
- 17 августа белорусский режим заявил, что открыл дело на девушку найденного в Киеве повешенным основателя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова - Божену Желудь. Ее обвиняют в призывах к протестам.
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